Angajatii complexului unde o turista a cazut de pe tiroliana, cercetati pentru neglijenta

Politistii au stabilit ca turista care a cazut de pe o tiroliana la Bran avea echipament de protectie, dar in timpul coborarii i s-ar fi desfacut chingile, iar angajatii complexului de agrement, care erau obligati sa verifice siguranta instalatiei, ar putea fi cercetati pentru neglijenta in serviciu.

Potrivit purtatorului de cuvant al Politiei Judetene Brasov, comisar-sef Liviu Naghi, femeia, in varsta de 33 de ani, a coborat cu tiroliana imediat dupa fiul ei, in varsta de 5 ani. In timpul coborarii, turistei i s-ar fi desfacut chingile si s-a prabusit de la o inaltime de 10-15 metri.

Femeia purta casca de protectie, iar primele verificari arata ca harnasamentul nu s-ar fi rupt in timpul coborarii, a spus Naghi. El a precizat ca instalatia de la complexul de agrement din Bran are o lungime de 35 de metri si este amplasata la o inaltime de 10-15 metri.

"Politistii au constatat ca baza de agrement a complexului turistic include si o instalatie tip tiroliana, in lungime de 35 metri si o inaltime de 10-15 metri, la care au acces gratuit turistii cazati in complex. Ieri (luni - n.red.), o turista de 33 ani cazata la complexul respectiv a utilizat instalatia tiroliana si a cazut in timp ce cobora.

Victima a fost transportata la spital, iar cercetarile in acest caz sunt continuate de politisti, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Zarnesti, pentru stabilirea imprejurarilor in care s-a produs incidentul", a declarat purtatorul de cuvant al Politiei Judetene Brasov, marti, intr-o conferinta de presa.

Politistii au audiat mai multi martori, precum si pe administratorul complexului turistic si pe angajati, iar daca se va stabili ca femeia a cazut din cauza echipamentului administratorul si angajatii ar putea fi cercetati pentru neglijenta in serviciu.

O turista, in coma dupa ce a cazut de pe o tiroliana, la Bran

O turista de 33 de ani care se afla la un complex turistic din statiunea brasoveana Bran a cazut, luni, de pe o tiroliana si a intrat in coma dupa ce s-a lovit puternic la cap si a suferit un traumatism cranian sever, ea fiind preluata de un elicopter SMURD si transportata la Spitalul Judetean Mures. Femeia, care este din Campina, judetul Prahova, se afla la complexul turistic impreuna cu sotul si copilul de 5 ani.