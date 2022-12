Atac armat in Dorobanti: Agresorul va fi supus unei expertize psihiatrice

Procurorul Marius Iacob de la Parchetul General a declarat luni seara ca agresorul in cazul atacului armat din zona Dorobanti este audiat la Parchet, iar marti acesta va fi supus unei expertize psihiatrice.

Marius Iacob a anuntat ca s-a terminat prima etapa a cercetarii la fata locului, iar cadavrele celor doua femei ucise in coaforul din centrul Capitalei au fost trimise la IML pentru necropsie.

Sapte martori din frizerie au fost adusi la Parchet pentru audieri, iar agresorul da o declaratie in prezenta unui avocat al apararii din oficiu.

In plus, anchetatorii au cerut dosarul de port-arma din octombrie 2010 al atacatorului.

"In 2007 si 2011, suspectul a fost testat psihologic si medicul l-a declarat apt", a precizat Marius Iacob.

In 2011, au existat trei plangeri la adresa agresorului depuse la politie - una pentru violenta din partea sotiei si doua ale unui vecin.

Doua persoane au murit si alte sase au fost ranite intr-un conflict armat petrecut luni dupa amiaza, intr-un coafor din zona restaurantului Perla din Bucuresti.

Un barbat a intrat in local, in jurul orei 17.30, a impuscat in cap o coafeza si apoi a inceput sa traga la intamplare, in angajati si clienti, dupa care a iesit din coafor, perfect calm.

Pe atacator il cheama Gheorghe Vladan si este sofer la Centrul medical de diagnostic si tratament Dr. N. Kretzulescu-Policlinica Ministerului Administratiei si Internelor. Sotia sa, Iuliana, lucra la coafor si este una dintre persoanele decedate.

Barbatul risca inchisoarea pe viata pentru omor deosebit de grav.

