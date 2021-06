Ce informatii avem in cele 10 zile de la atentatul cu bomba de la Arad. Criminalist: "In unele cazuri, intr-o saptamana si jumatate abia se contura dosarul"

A aparut un nou personaj cheie: soferul

Amprenta genetica ar fi doar a victimei

De ce a fost preluat cazul de Parchetul General

A supravietuit Ioan Crisan exploziei si a murit ars de viu?

Ioan Crisan, implicat in traficul cu tigari

La cateva zile dupa ce adjunctul Politiei Romane, Eduard Miritescu a mers la Arad sa puna umarul la deslusirea cazului, se pare ca nu s-a descurcat prea bine. Astfel ca seful cel mare a luat atitudine si a mers la locul faptei sa coordoneze ancheta Nu se stie exact in ce fel va face acest lucru, pentru ca ancheta este preluata de procurorii Parchetului General.Psihologul criminalist in retragere Liviu Chesnoiu spune ca este posibil ca tocmai ministrul Lucian Bode sa fi decis plecarea la Arad a chesorului Matei Benone, seful IGPR."Seful politiei poate doar sa-i impulsioneze pe politisti acolo, pentru ca de la Bucuresti au venit cei mai buni experti in criminalistica, cei mai buni judiciaristi. Serviciile sunt, de asemenea, implicate si trebuie sa se faca lumina in acest caz", a precizat criminalistul Liviu Chesnoiu pentru Ziare.com.Psihologul a mai aratat ca informatiile, "date pe surse" despre ancheta, ar putea dauna mersului investigatiilor. "Pe dosar scrie: "Dosar de urmarire penala - Secret de serviciu". Deci nu ar trebui sa transpire nimic de acolo. Nu stiu cum apar aceste informatii.Aceasta ar trebui sa faca ministrul sau seful politiei, sa aiba grija sa nu mai fie date informatii din dosar. Noi avem o vorba: "Cand muncim, nu vorbim". Cum adica sa apara informatii de acolo. Va dati seama ca infractorii se uita si ei si nu e bine", a mai spus colonelul Chesnoiu.Expertul a mai aratat ca, probabil ca sunt multi care stiu mai multe, insa se tem sa spuna pentru ca se tem pentru viata lor."Acum a aparut informatia despre fostul sofer. Este un personaj cheie . Noi ar trebui sa aplicam un mecanism de protectia martorilor, sa-i mutam de acolo, sa le schimbam identitatea. Intr-o firma, persoanele care stiu totul sunt soferul, secretara si contabila. Probabil ca anchetatorii vor afla informatii de la acest sofer. El ar trebui sa stie despre contracte , legaturi, amenintari. Acolo cred ca vor insista anchetatorii", a mai spus Chesnoiu.Pana acum, in acest caz, anchetatorii au facut cercetari la fata locului, au fost mai multe perchezitii , au ridicat documente si au audiat zeci de martori. Probabil ca sunt confruntari de declaratii"Ancheta dureaza. Nu putem asa, intr-o saptamana si jumatate sa se rezolve cazul.Eu am lucrat la cazuri la care, in acest timp abia se contura dosarul. Daca infractorii stiu ce pasi fac anchetatorii, ei se betoneaza.Este sigur o chestie veche. Probabil ca sunt foarte multi bani daca s-a ajuns la un astfel de atentat", a mai spus psihologul.Criminalistul Liviu Chesnoiu a spus ca, "se pare ca ar fi vorba doar despre amprenta genetica a victimei, nu si o a doua care ar fi putut apartine atentatorului. Pai erau profesionisti, au purtat manusi, nu si-au lasat amprente. Este bine ca s-a gasit telefonul victimei in torpedo. Se cauta convorbirile, cu cine a vorbit, etc".Procurorii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie au anuntat ca fac cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de omor "Preluarea cauzei a avut in vedere complexitatea cauzei data de gravitatea faptelor, impactul social major, aspectele de fapt investigate fiind extrem de grave si pentru a se asigura solutionarea cu celeritate a cauzei, in scopul unei mai bune infaptuiri a actului de justitie ", se mentioneaza intr-un comunicat al Parchetului General.In investigatie se implica si Serviciul Roman de Informatii care a transmis ca ipoteza unui atac terorist este exclusa.Intre timp, apar noi informatii despre decesul lui Ioan Crisan. Conform Aradon.ro , o filmare primita de la un cititor ar indica faptul ca Ioan Crisan a supravietuit exploziei, fiind insa ucis de flacarile care au cuprins masina."Filmarea incepe dupa cateva secunde de la momentul deflagratiei care l-a aruncat pe afaceristul aradean pe bancheta din spate a masinii sale. Trebuie precizat ca, dupa ce a fost aruncat pe bancheta din spate a masinii, pe Ioan Crisan au cazut scaunul si spatarul din fata, de la locul soferului.Dupa cateva secunde de liniste, scaunul cazut pe afacerist incepe sa se miste. Crisan incerca din rasputeri sa iasa din masina distrusa de explozie . In tot acest timp, incendiul incepe tot din locul in care a fost montata bomba, de sub scaunul soferului, flacarile crescand de la o secunda la alta.Afaceristul continua sa se zbata secunde bune, incercand sa se elibereze de sub scaunul cazut peste el si incercand sa ajunga cu mana dreapta la manerul portierei din dreapta, spate", explica Aradon.ro.O alta ipoteza ar fi implicarea lui Ioan Crisan in Traficul cu tigari. Acesta ar fi turnat informatii despre un transport si a fost executat."Este vorba despre un atentat comandat de cineva care i-a vrut raul si care s-a saturat sa-l atentioneze pentru ca a vazut ca nu rezolva nimic, dar a vrut sa-l si pedepseasca pentru ca nu iese fum fara foc. Victima ar fi zis ceva de un transport de tigari . O fi spus vreun pont, sau cine stie", a explicat colonelul Chesnoiu.Masina lui Ioan Crisan a explodat pe 29 aprilie , in parcarea unui supermarket din Arad. Barbatul in varsta de 67 de ani a murit carbonizat.