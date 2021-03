Beatrice Rancea, demisa de ministrul Culturii din functia de director al Operei Nationale din Iasi. Fosta balerina este cercetata intr-un dosar de delapidare si fals

Acuzatiile care i se aduc Beatrice Rancea

Ministerul Culturii a solicitat DIICOT informatii legate de situatia managerului Operei Romane din Iasi, Beatrice Rancea, cu privire la masurile dispuse asupra acesteia, cum ar fi instituirea controlului judiciar, precum si daca au fost stabilite obligatii care impiedica exercitarea functiei de manager. Aceasta solicitare vine ca urmare a faptului ca Opera Nationala din Iasi se afla in subordinea Ministerului Culturii si exista un contract de management incheiat cu Beatrice Rancea."Avand in vedere raspunsul DIICOT primit astazi, 03.03.2021, conform caruia au fost luate masuri de control judiciar, inclusiv pentru doamna Beatrice Rancea, aceasta avand si obligatia de a nu exercita profesia, obligatie prevazuta de dispozitiile art. 215 alin 2 lit. e din Codul de Procedura Penala, Ministrul Culturii Bogdan Gheorghiu a dispus suspendarea contractului de management incheiat cu doamna Beatrice Rancea pentru Opera Nationala Romana din Iasi", se arata in comunicat.In conformitate cu art. 32, alin 4, OUG 189/2008, privind managementul institutiilor publice de cultura, cu modificarile si completarile ulterioare, legea speciala in materie, coroborate cu cele ale contractului de management incheiat cu Beatrice Rancea, contractul se suspenda de drept in cazurile prevazute de lege sau cu acordul partilor, la cererea motivata a partilor. Astfel, contractul de management se suspenda la initiativa autoritatii ca urmare a faptului ca fata de manager s-a dispus masura controlului judiciar ca urmare a faptelor penale anchetate, incompatibile cu exercitarea prezentului contract."Ministerul Culturii va respecta toate procedurile legale cat timp eu am in responsabilitate mandatul acestui minister. Asigur atat angajatii Operei Nationale Iasi, cat si publicul iesean, ca vom urma pasii necesari pentru ca activitatea institutiei sa nu fie perturbata de aceasta ancheta si de masurile ce se impun", a declarat Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu. Directoarea Operei Nationale Romane Iasi a fost dusa luni, 1 martie, la audieri la Sediul DIICOT pentru a fi audiata intr-un dosar ce vizeaza infractiuni de delapidare si fals, cu un prejudiciu de 5.000.000 de lei.Conform procurorilor DIICOT, incepand cu anul 2014, s-a constituit si a actionat, alternativ, in municipiile Iasi, respectiv Bucuresti, un grup infractional organizat condus de catre o persoana, in calitate de mananger al unor institutii culturale din municipiile Iasi si Bucuresti, grup la care au aderat ulterior si alte persoane.Membrii grupului au actionat in scopul de a obtine sume mari de bani provenind din subventii si alocari de la bugetul de stat, in speta de la bugetul Ministerului Culturii. Actiunile acestora vizau delapidarea, in diferite moduri, a subventiilor acordate de Ministerul Culturii pentru promovarea sistemului cultural prin intermediul Operei Nationale Bucuresti si a Operei Nationale Romane Iasi.Concret, scopul organizarii grupului infractional a fost cel al obtinerii unor sume mari de bani din bugetul entitatii angajatoare pentru satisfacerea intereselor proprii si ale colaboratorilor gruparii, prin folosirea, traficarea sau insusirea unei cote mari a subventiilor oferite de stat prin Ministerul Culturii.Investigatia penala a scos in evidenta faptul ca activitatea infractionala a gruparii a acoperit pe de o parte intreaga gama a achizitiilor, iar pe de alta parte au vizat si cheltuielile cu colaboratorii si chiriile.Gruparea a actionat, in diferite perioade, atat in municipiul Iasi, cat si in Bucuresti, activitatea infractionala din ultima perioada fiind desfasurata pe raza municipiului Iasi.Procurorii au decis ca femeia sa fie cercetata sub control judiciar.