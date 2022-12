Casele de vacanta ale politicienilor: Paris, Munchen si Alpii austrieci

Ban cu ban se face casa de vacanta. Alesii gospodari au investit in terenuri si locuinte in tara sau peste hotare, la Paris, Munchen sau Alpii austrieci.

Astfel, deputatul PRM Anca Marculet Petrescu a ales ca destinatie a investitiilor sale Franta si Germania, dezvaluie Realitatea Tv.

Petrescu are un apartament pe unul din cele mai importante bulevarde din Munchen si doua garsoniere in zona centrala a Parisului. Insumate, valorile de piata ale acestora ajung la aproape 400.000 de euro.

Anca Petrescu este cunoscuta mai mult ca arhitectul sef al celei mai impunatoare cladiri din Romania si a doua mare constructie din lume dupa Pentagon, Casa Poporului.

Deputatul mai are o casa pe unul din cele mai importante bulevarde din Munchen, Leopold Strasse.

In Alpii austrieci il gasim pe deputatul PSD Miron Mitrea, care si-a cumparat in 2007 o casa in statiunea Seefeld, una dintre cele mai frumoase din Innsbruck.

Casa de vacanta a fostului ministru al Transporturilor are o suprafata de 160 de mp si a costat 450.000 de euro. Miron Mitrea spune ca nu merge atat de des la casa de vacanta, pe cat si-ar dori, mai arata Realitatea.

