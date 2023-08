Cat castiga procurorul general al Romaniei?

Procurorul general al Romaniei, Laura Codruta Kovesi, si-a facut public , miercuri seara, la Realitatea TV, ultimul salariu, incasat in luna decembrie a anului trecut: 7.700 de lei.

Totodata, procurorul general a aratat, in cadrul emisiunii "Realitatea te priveste", ca procurorii din parchetele de pe langa judecatorii castiga, lunar, intre 4.000 si 4.200 de lei, in conditiile in care au in lucru, pe an, 1.200 de dosare.

In cadrul aceleasi emisiuni, presedintele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Virgil Andreies, a aratat ca seful celui mai inalt for al Justitiei este platit la nivelul presedintelui Curtii Supreme.

El a mentionat ca nu stie cu cat va fi platit pe luna, deoarece nu a incasat inca niciun salariu in calitate de presedinte al Consiliului. Andreies a aratat ca un simplu membru al CSM este remunerat cu aproximativ 12.000 de lei pe luna.

Pe 13 ianuarie, Uniunea Nationala a Judecatorilor din Romania (UNJR) a informat ca membrii CSM incaseaza venituri lunare cuprinse intre 13.941 si 11.761 lei net, in urma unei decizii a fostului presedinte Lidia Barbulescu, potrivit careia, la indemnizatiile brute, se adauga diferite sporuri ce dubleaza, in unele cazuri, veniturile membrilor CSM.

Totodata, DNA a aratat, pe 16 ianuarie, ca salariul net - cu tot cu sporuri - al procurorilor civili din DNA variaza intre 5.660 lei si 9.396 lei, fiind identic cu cel al procurorilor civili din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ), iar s alariul net al procurorilor militari din DNA variaza intre 8.946 lei si 12.508 lei, diferenta rezultand din drepturile militare incasate.

Astfel, Daniel Morar, procuror sef al DNA a incasat, in decembrie 2008, putin peste 8.000 de lei, consilierul sau, Ion Dumitru, 8.299 lei, Elena Cherciu, procuror sef sectie, 8.980 lei, Danut Volintiru, procuror sef de birou teritorial 6.716 lei, Vasile Speriusi, procuror sef de serviciu teritorial 7.734 lei, Carmen Galca, procuror sef adjunct al DNA, 9.396 lei, Ioan Mircea Zarie, fost procuror sef adjunct al DNA 9.396 lei, Romeo Balan, fost procuror militar sef de sectie, 12.508 lei, Vasile Doana, procuror militar sef serviciu a incasat in decembrie anul trecut 9.673 lei.