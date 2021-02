Un vanator de comori din Deva a fost arestat. Tezaurul gasit de politisti la perchezitii

Politistii din municipiul Hunedoara au reusit sa recupereze o parte din obiectele pe care acesta le detinea ilegal, in urma desfasurarii unor activitati de braconaj arheologic in zone protejate din judetul Hunedoara si din alte localitati din tara."Se pare ca barbatul efectua detectii si sapaturi neautorizate in scopul localizarii si ulterior al sustragerii si valorificarii pe piata neagra a tezaurelor arheologice, constand in monede antice, bratari, obiecte de podoaba si alte antichitati din perioada romana si epoca bronzului, sustrase din situri arheologice apartinand Patrimoniului Cultural National", precizeaza IPJ Hunedoara.Vechimea si perioada exacta din care provin obiectele urmeaza sa fie stabilite ulterior, cu ocazia expertizarii acestora.Tot cu ocazia derularii unor activitati, politistii au reusit si recuperarea a 3 kg de mercur.Cercetarile au aratat ca in activitatile infractionale s-au mai implicat si alte persoane din anturajul suspectului.In acest context, politistii au efectuat opt perchezitii domiciliare pe raza mai mult localitati din judetul Hunedoara, la locuintele a patru persoane, printre care si cele ale barbatului de 30 de ani.Astfel, din locuinta unui barbat din comuna Valisoara au fost ridicate mai multe obiecte obtinute in urma unor sapaturi si detectii ilegale in situri arheologice - monede, un varf de sageata, inele metalice, o veriga, susceptibile a face parte din Patrimoniul National Cultural, motiv pentru care vor fi expertizate, precum si un pistol cu bile de cauciuc a carui autorizatie de detinere era expirata.De asemenea, de la locuintele barbatului de 30 de ani, situate in localitatile Deva si Valisoara, au fost ridicate alte obiecte care ar putea face parte din patrimoniul cultural national, cum ar fi monede din perioada romana si medievala, alte artefacte din epoca bronzului si perioada medievala, precum doua detectoare pentru metale detinute legal si folosite la detectii ilegale."In sarcina barbatului de 30 de ani s-a retinut savarsirea infractiunilor de spalare de bani si trafic de produse cu substante toxice (mercur), acesta fiind retinut pentru o perioada de 24 ore si depus in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva din cadrul Politiei Municipiului Deva", a precizat IPJ Hunedoara.Suspectul urmeaza sa fie prezentat la Parchetul de pe langa Tribunalul Hunedoara, in vederea luarii masurilor legale.Cercetarile continua pentru stabilirea intregii activitati infractionale a acestuia si, dupa caz, si a altor persoane care au mai participat la comiterea acestor fapte, precum si a recuperarii altor obiecte si bunuri provenite din comiterea de infractiuni