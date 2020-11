Caz straniu la Craiova: Doua persoane care se prezentasera pentru un control la o clinica privata au murit in acelasi timp. Cei doi nu se cunosteau. Politistii au pornit o ancheta

Politisti din cadrul Sectiei 3 Politie Craiova s-au sesizat din oficiu, miercuri seara, cu privire la faptul ca, pe strada Calea Bucuresti din municipiu, in fata unei clinici medicale, se aflau doua echipaje din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dolj care efectuau manevre de resuscitare a unui barbat de 79 de ani, din Craiova, insa fara rezultat, fiind constatat decesul acestuia."De asemenea, la scurt timp, politistii au fost sesizati cu privire la faptul ca in incinta clinicii respective, a decedat o femeie de 66 de ani, din Strehaia. Femeia figura in evidentele medicale cu afectiuni, fapt pentru care medicul de familie va elibera certificat constatator al decesului", se arata in comunicatul IPJ Dolj.Sursa citata a mentionat trupul barbatul de 79 de ani, fost transportat la morga in vederea efectuarii unei expertize medico-legale pentru stabilirea cu exactitate a cauzei decesului.In aceasta cauza, politistii au intocmit un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere din culpa.Politistii au mentionat ca cele doua persoane se prezentasera pentru a face un control la clinica privata si nu aveau nicio legatura una cu cealalta.De asemenea, anchetatorii au precizat ca femeia suferea de afectiuni cardiace.CITESTE SI: Nelu Tataru, date de ultima ora despre starea medicului ranit la Piatra Neamt. Cum se simte doctorul Denciu