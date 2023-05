Cinci branduri care i-au asigurat succesul lui Hitler

O serie de companii care in ziua de astazi dau produse mai mult sau mai putin indispensabile traiului cotidian, in timpul celui de-al doilea razboi mondial au slujit nazistilor, in vederea eradicarii evreilor. Iata cinci dintre ele, fara de care Hitler nu ar fi avut succes:

IBM

Inainte de cel de-al razboi mondial, prin anii "30 mai precis, o serie de companii americane, printre care si IBM, si-au deschis filiale in Germania, dezvoltand proiecte pentru nazisti. Odata cu izbucnirea razboiului, mare parte dintre aceste companii s-au retras, insa IBM a hotarat sa ramana pe pozitii.

Ce treaba au avut cu nazistii?

IBM a creat pentru nazisti un sistem foarte complex, pe baza de carduri perforate, pentru a avea control asupra bazelor de date. Imediat ce invadau o tara, nazistii...