Clauzele secrete ale contractului de vanzare a uzinei Tractorul

Ziarul "Gardianul" a intrat in posesia documentelor care au stat la baza "celui mai mare tun imobiliar din Romania": contractul de vanzare-cumparare a Uzinei de Tractoare Brasov catre anonima societate Flavus Investitii.

Acesta contine anumite clauze menite sa permita cumparatorului final al platformei industriale de la UTB sa faca orice doreste cu cele 126 hectare de teren, fara a mai trebui sa dea socoteala cuiva. Astfel, aparent "cuminte", contractul in cauza contine doua clauze cu rol de cal troian.

Contractul de vanzare-cumparare a fost contestat in principal din cauza diferentei mari dintre pretul platit (77 milioane de euro plus 3 milioane TVA) si valoarea prezumata a platformei industriale de la Tractorul (250 de milioane terenul, plus alte o suta restul activelor).

Aceasta diferenta sta la baza actiunii Comisiei Europene. Ceea ce partile semnatare au pretins pana acum este faptul ca ingrijorarile exprimate de diverse voci, conform carora platforma Tractorul a fost achizitionata numai pentru valoarea sa imobiliara, sunt nejustificate.

Ca argument, atat reprezentantii Flavus Investitii, AVAS, cat si cei ai lichidatorului (Casa de Insolventa Transilvania) au invocat doua prevederi ale articolului 7.1 din contract, care stipuleaza obligatiile cumparatorului: "Sa mentina obiectul de activitate cod CAEN 2931, respectiv fabricatia de tractoare, pe o perioada de minimum 10 ani" si "sa angajeze cu prioritate dintre salariatii disponibilizati ai Tractorul UTB, in conditiile legii".

Conform acestor prevederi, activitatea de productie tractoare la Brasov pare a fi asigurata pentru urmatorii zece ani, ca si soarta fostilor angajati ai uzinei. Mai mult decat atat, la alineatul IX al aceluiasi articol se prevede ca "in cazul in care Cumparatorul (Flavus Investitii - n.r.) va revinde integral activul Platforma Industriala Tractorul, va transmite noului cumparator toate obligatiile de mai sus).

"Caii troieni" incep de la alineatul X, care, practic, lasa la latitudinea firmei Flavus Investitii daca si in ce masura va respecta obligatiile contractuale mentionate mai sus. Acest punct are urmatorul continut: "In cazul in care Cumparatorul va revinde parti din activul Platforma Industriala Tractorul la doi sau mai multi cumparatori, doar la solicitarea prealabila a proprietarului modulului - Fabrica de Tractoare - va impune noului cumparator al modulului - Fabrica de piese turnate si forjate - , ce face parte din platforma, obligatia de a furniza - Fabricii de Tractoare - , cu prioritate, pe o perioada de minimum 5 ani de la data transferului proprietatii Activului, piese turnate si forjate. Asta in conditiile in care aceasta obligatie poate fi indeplinita de - Fabrica de piese turnate si forjate - , in conditiile comerciale de piata si rentabilitate a productiei."

Alineatul urmator precizeaza "cazul in care Cumparatorul va revinde Fabrica de Tractoare, in situatia inchiderii ulterioare de catre Cumparator a activitatii Fabricii de piese turnate si forjate si vanzarii de parti din aceasta, noul proprietar al modulului viabil Fabrica de Tractoare va avea drept de preemtiune, la pret egal, la achizitionarea echipamentelor care compun liniile de fabricatie specializate pentru fabricatia de tractoare UTB.

