Consiliera PSD si sefa la DSV, pacalite de un fals ofiter SIE care le-a promis sinecuri foarte banoase la stat. Cat le-ar fi costat posturile

Profesoara care l-a infundat pe "ofiterul de informatii"

Surpriza de la flagrant

Cum a muscat momeala o directoare DSV

Teatrul jucat de escrocul care promitea sinecuri

Salariu de 5.000 de euro si locuinta de serviciu in Bucuresti

Detaliul care l-a dat de gol pe escroc

Cele doua persoane "vrajite" de escroc sunt o consiliera judeteana PSD din Constanta, candidata pentru un nou mandat , si o fosta directoare DSV, candidata PMP pentru o primarie din Mehedinti.Un dosar trimis in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Targu-Jiu in septembrie 2019, dosar aflat pe rolul Judecatoriei Targu-Jiu, scoate la iveala modul in care Ion Mihai Dinca, un barbat de 50 de ani despre care presa locala scrie ca ar fi fost in trecut ofiter SRI, promitea posturi bine platite la stat sustinand ca este ofiter de informatii sau angajat al Guvernului, cu relatii la cel mai inalt nivel.Escrocheria pusa la cale de Dinca a intrat in atentia autoritatilor in 2019, cand Bianca Madalina Baloi, o profesoara de Limba Romana de la Liceul Tehnologic Bilteni a fost la un pas sa isi piarda postul in urma unui ordin al Inspectoratului Scolar Judetean. In final, tanara a ramas la catedra, un site din Gorj scriind despre profesoara ca in trecut a postat pe retelele de socializare poze indecente.Vazand articolele scrise despre profesoara, Dinca a sunat la secretariatul liceului la care preda Bianca Baloi, s-a recomandat angajat al Guvernului si a cerut numarul de telefon al profesoarei, pe care l-a si obtinut.Ulterior, a sunat-o pe profesoara si i-a transmis ca lucreaza la Guvern, ca are cunostinta despre existenta unor filmulete compromitatoare cu ea, ca urmeaza ca filmuletele sa apara saptamanal in presa daca nu renunta la postul de profesoara in cadrul Liceului Tehnologic Bilteni.In acelasi timp, Dinca i-a promis profesoarei ca are posibilitatea sa opreasca difuzarea acestor filmulete compromitatoare si poate sa intervina pentru angajarea sa pe un post foarte avantajos in Bucuresti.Dupa ce a terminat discutia cu Dinca, profesoara i-a spus sotului sau ce s-a intamplat. Cei doi l-au sunat din nou pe barbat, au inregistrat discutia si au anuntat Politia. Cu ocazia anchetei, telefonul barbatului a fost pus sub ascultare, iar in 10 iulie 2019, profesoara s-a intalnit cu Dinca in Bucuresti.Barbatul i-a cerut femeii 500 de lei ca sa inceapa procedurile de verificare in vederea angajarii. In momentul predarii banilor a fost organizat flagrantul. Cu aceasta ocazie, asupra barbatului s-au descoperit mai multe documente (copii dupa actele de identitate si actele de studii) pe numele lui Irina Oana Zoican, medic veverinar si director adjunct al Directiei Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Mehedinti.Audiata in cadrul anchetei, Zoican a declarat ca Dinca a sunat-o si s-a recomandat ca fiind domnul C. Barbatul i-a spus ca face parte din structurile informative ale Romaniei si i-a oferit un post de conducere in cadrul unei structuri din Bucuresti, al carei obiect de activitate este acela al verificarii modului de utilizare al fondurilor europene.Ancheta a scos la iveala ca in mai 2019, Oana Irina Zoican s-a intalnit cu "pila" sa in Bucuresti. Ca sa ii intareasca femeii convingerea ca lucreaza in structurile de informatii, escrocul i-a dat intalnire in apropierea Cercului Militar din Bucuresti.Directoarea de la DSV a declarat ca, pe tot parcursul intalnirii, Dinca i-a spus ca face parte din structurile de informatii si ca se ocupa cu angajarea unor persoane in functii publice, fara implicarea politicului, ci doar pe baza verificarilor pe care acesta urmeaza a le efectua.Dinca i-a dat femeii si detalii despre postul de director pe care il va ocupa "in cadrul unei structuri nou infiintate al carei obiect de activitate urma sa fie verificarea modului de utilizare a fondurilor europene".Vrajita de promisiunea ca va fi directorul general al noii structuri infiintate de Guvern, directoarea de la DSV Mehedinti a pregatit actele necesare angajarii si i le-a predate lui Dinca, la Craiova. Intalnirea a avut loc in fata prefecturii, unde Dinca "tocmai a avut o intalnire cu prefectul".Cea de-a treia intalnire dintre Dinca si directoarea DSV a avut loc in Bucuresti. Femeia a fost pusa sa completeze niste teste psihologice, timp in care Dinca se prefacea ca vorbeste la telefon cu "grei" din politica si Guvern, laudandu-se inclusiv ca poate "inchide" dosare penale aflate in lucru la Directia Nationala Anticoruptie.Oana Zoican avea sa afle ca este jucata pe degete dupa flagrantul din cazul profesoarei din Gorj, flagrant cu ocazia caruia actele directoarei DSV au fost gasite asupra lui Dinca.In timp ce ii ascultau telefonul "ofiterului de informatii", ca urmare a plangerii depuse de profesoara din Gorj, procurorii aveau sa constate ca, pozand in persoana influenta, Dinca incearca sa o insele pe Nicoleta Bercaru, director de scoala si consilier judetean PSD in Constanta.Audiata cu ocazia anchetei, Bercaru avea sa declare ca in 2 iulie 2019 a fost contactata pe telefonul personal de o persoana care s-a recomandat ca fiind de la corpul de control al prim-ministrului. De asemenea, barbatul de la celalalt capat al firului i-a spus ca lucreaza la SIE Cu ocazia discutiei, Dinca i-a propus Nicoletei Bercaru o intalnire in Bucuresti pentru a discuta despre o promovare, ivindu-se doua posture, unul pe plan local si altul la nivel central. Trei zile mai tarziu, Nicoleta Bercaru era in Bucuresti, discutand despre postul ce urma sa ii aduca un salariu de "5.000 de euro lunar si locuinta de serviciu in Bucuresti".Ca sa fie convingator, Dinca si-a dat intalnire cu Bercaru la o cafenea din apropierea Guvernului. Cu ocazia discutiei, Dinca i-a spus Nicoletei Bercaru ca ar urma sa ocupe functia de director general al unei structuri care se ocupa de verificarea modului de utilizare a fondurilor europene.Cu ocazia aceleiasi intalniri, Dinca i-a spus Nicoletei Bercaru sa pregateasca un dosar care sa contina un cv, in fotocopie actele de studii si cele de stare civila, precum si un tabel cu rudele pana la gradul IV. De asemenea, Dinca i-a spus femeii ca va trebui sa emita in mod periodic informari catre acesta, deoarece el este persoana din cadrul Serviciului de Informatii Externe care a fost desemnat sa se ocupe de ea.La fel ca in cazul directoarei de la DSV Mehedinti, si in cazul consilierei judetene din Constanta, pe parcursul discutiilor Dinca se prefacea ca vorbeste la telefon cu persoane influente. La final, barbatul a rugat-o pe femeie sa il duca cu autoturismul pana Ministerul Transporturilor, pentru ca are treaba acolo.Nimic din comportamentul barbatului care i-a promis sinecura de 5.000 de euro si locuinta de serviciu nu i-a trezit suspiciuni Nicoletei Bercaru. Astfel, peste patru zile consiliera judeteana din Constanta s-a intors in Bucuresti cu actele de angajare si s-a cazat la Hotel Hello.Dinca a mers in camera de hotel a femeii si a pus-o sa completeze niste teste psihologice, spunandu-i ca urmeaza sa sustina si o proba sportiva la Oradea, dar va merge altcineva sa dea testul sportiv in locul sau. Totodata, Dinca i-a cerut Nicoletei Bercaru suma de 1.000 de lei, 500 pentru verificarile efectuate cu privire la persoana sa si 500 de lei pentru fata care va sustine probele sportive in locul sau.Observand ca testele psihologice care i-au fost date pentru a le completa sunt luate de pe interne (la subsolul paginilor existand inscriptia http//:teste psihologice.ro) si nu de la o institutie publica, Nicoleta Bercaru si-a dat seama ca ceva nu este in regula. Astfel, femeia i-a spus escrocului ca nu are bani asupra sa si nici pe card si ca va trebui sa ii ceara sotului sa ii depuna suma pe card.Ancheta avea sa mai scoata la iveala ca pentru a fi credibil, Dinca si-a stabilit domiciliul in Bucuresti, la o adresa la care figureaza ca avand domiciliu inca 500 de persoane.Arestat intr-o prima faza, Dinca a fost pus ulterior in libertate sub control judiciar, iar din luna martie i-a fost ridicat si controlul judiciar. Procesul continua la Judecatoria Targu-Jiu, urmatorul termen din proces fiind fixat in 1 septembrie.