Constanta: Politist arestat pentru luare de mita. El a primit bani, whisky, sampanie si un miel pentru a influenta o ancheta penala

Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta a transmis, miercuri, printr-un comunicat de presa, ca in 18 august a fost retinut peste 24 de ore un agent de la un post de politie din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, pentru luare de mita, in forma continuata."In perioada mai-septembrie 2019, a pretins si primit de la un martor-denuntator, in mai multe transe, suma totala de 6.000 de lei si produse alimentare (30 sticle de whisky, 10 sticle de sampanie si un miel), cu scopul de a indeplini acte contrare atributiilor sale de serviciu ca organ de cercetare penala (obtinerea de acte publice contrafacute sau audierea unui martor mincinos) si de a propune procurorului clasarea cauzei penale in care denuntatorul era cercetat pentru comiterea unei infractiuni privind siguranta circulatiei rutiere", se arata in comunicat.Agentul de politie a fost prezentat, miercuri, Tribunalului Constanta, care a decis arestarea sa preventiva pentru 30 de zile.