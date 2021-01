Consulul Romaniei la Bonn, Gheorghe Dimitrescu, urmarit penal in dosarul vizitei lui Dragnea in SUA, rechemat in tara

Dimitrescu, fost consilier al social-democratului Florin Iordache in perioada in care acesta era vicepresedinte al Camerei Deputatilor, este urmarit penal pentru cumparare de influenta in dosarul vizitei lui Dragnea in SUA. El a fost numit consul la Bonn in ianuarie 2018.Fostul presedinte al PSD si al Camerei Deputatilor Liviu Dragnea este urmarit penal de Directia Nationala Anticoruptie, pentru trafic de influenta si folosire a influentei pentru obtinerea de foloase necuvenite, in dosarul legat de vizita in SUA din 2017.Totodata, este urmarit penal, pentru cumparare de influenta, fostul consilier parlamentar Gheorghe Dimitrescu, in prezent consul la Bonn. Dragnea ar fi primit foloase necuvenite pentru sine si pentru PSD, mai exact asigurarea accesului la investirea presedintelui SUA Donald Trump si servicii de lobby si consultanta politica.Procurorii DNA sustin ca, in perioada mai - octombrie 2017, Dragnea si-ar fi folosit autoritatea si influenta ce decurg din calitatea de presedinte al unui partid politic fata de suspectul Dimitrescu Gheorghe, precum si fata de alte doua persoane, in scopul de a obtine, in aceeasi perioada de timp, foloase necuvenite pentru sine si pentru partid, cu incalcarea dispozitiilor Legii nr. 334/2006 privind finantarea partidelor politice, constand in servicii de lobby in valoare de 100.000 USD . Serviciile respective ar fi fost prestate de o societate americana de lobby, pentru stabilirea si perfectarea unor vizite ale lui Dragnea cu inalti oficiali americani.