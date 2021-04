Povestea crimei din Aleea Diham si cum a fost gasit ucigasul dupa doi ani de investigatii. "Au fost vizionate sute de ore de inregistrari video si audiate peste 150 de persoane"

Filmul crimei teribile de pe Aleea Diham

10 Terabiti de imagini si peste 150 de persoane audiate

Cum a fost descoperit ucigasul

Isi facuse o iubita

Marius Gheorghe a fost arestat joi, 1 aprilie, pentru 30 de zile, de magistratii Tribunalului Bucuresti pentru omor dupa ce, cu o aseara inainte, procurorii Parchetului Capitalei au decis retinerea acestuia.In dimineata zilei de 3 decembrie 2018, politistii de la Serviciul Omoruri al Politiei Capitalei erau chemati sa investigheze o crima produsa intr-o garsoniera situata pe Aleea Diham, in Sectorul 2 al Capitalei.Ofiterii si procurorii criminalisti de la Parchetul Capitalei au pornit spre locul indicat, iar cand au ajuns acolo au gasit o scena desprinsa parca din filmele de groaza. Un barbat de 38 de ani zacea intr-o balta de sange Fusese injunghiat cu un cutit de mai multe ori.Trupul victimei a fost transportat la Institutul de Medicina Legala pentru autopsie. In acelasi timp, politistii si procurorii au inceput ancheta.Mai intai i-au audiat pe cei din bloc. Asa au aflat ca in noaptea respectiva se auzisera tipete din garsoniera.Au inceput sa caute camere de supraveghere si asa au stabilit traseul victimei dar au vazut ca aceasta era insotita de un tanar.Politistii au transmis, la acel moment, ca, in urma analizarii imaginilor, a rezultat ca principalul suspect este un barbat in varsta de aproximativ 18-25 de ani, care apare in imagini in compania victimei, in perioada critica.In garsoniera in care locuia victima au fost gasite mai multe sticle goale de bere, semn ca cei doi consumasera alcool inainte de crima.Suspectul avea gluga pe cap, ceea ce a facut imposibila identificarea dupa imagini. A fost solicitat si ajutorul populatiei, insa o buna perioada de timp informatiile au fost greu de obtinut.A inceput o munca de Sisif. Anchetatorii au adunat toate inregistrarile de pe traseul celor doi."S-au vizionat sute de ore de imagini de pe camerele video insumand 10 Terabiti de date. Au fost audiate peste 150 de persoane, cetateni romani si straini, care frecventau Centrul Vechi al Capitalei", au povestit surse pentru Ziare.com.Pana la urma, informatiile puse cap la cap au stabilit legaturile dintre cei doi. Se pare ca victima, bucatar de profesie, ar fi apartinut unei minoritati sexuale. Insa mai multe detalii nu au fost furnizate.Victima se numeste Florin Frimu si locuia cu chirie in garsoniera in care si-a gasit sfarsitul.Era din Ploiesti, insa la varsta de 15 ani s-a mutat, cu parintii si fratii sai, in Bucuresti. Insa doar el mai ramasese in Capitala, restul rudelor fiind plecate in strainatate, la munca.De altfel descoperirea macabra a fost facuta de proprietarul locuintei in care tanarul statea cu chirie.Dupa ce a comis crima, Marius Gheorghe a plecat de la locul faptei. Cel mai probabil a incercat sa-si stearga urmele. Anchetatorii au gasit atunci un cutit spalat in garsoniera, insa nu au stabilit initial daca acela era arma crimei.Timp de cateva luni a ramas in Romania, desi stia ca este cautat de autoritati . Apoi a plecat la munca in Anglia, sperand ca isi va pierde urma.Din fericire, barbatul a facut o greseala, astfel ca anchetatorii au gasit si ADN-ul lui printre probele prelevate de la fata locului. Le-au comparat in baza de date. Au descoperit ca nu mai este in tara si au cerut ajutorul autoritatilor judiciare din Marea Britanie.Astfel, "la data de 15 iunie 2020, a fost emis un ordin european de ancheta adresat autoritatilor judiciare din GB pentru a stabili profilul genetic al acestuia", se arata in comunicatul Parchetului Capitalei.A fost adus in Romania, iar pe 31 martie anul acesta a fost audiat de un procuror criminalist care a decis retinerea lui pentru 24 de ore, ulterior, magistratii Tribunalului Bucuresti au decis arestarea sa.Tanarul si-a vazut de viata ca si cum nimic nu s-ar fi intamplat. Probabil ca a crezut ca nu va fi prins niciodata, mai ales ca trecuse foarte mult timp de la comiterea faptei.De ceva vreme, Marius Gheorghe era intr-o relatie cu o tanara. Se afisa cu ea, inclusiv pe retelele de socializare.Miercuri, fata l-a insoit la politie , crezand ca este o greseala, insa l-a vazut iesind in catuse.Pus in fata probelor, tanarul si-a recunoscut fapta. Cercetarile continua cu barbatul in stare de arest.