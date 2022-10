Politistii din Timis au deschis o ancheta dupa ce un cetatean a postat pe Facebook imagini cu un tanar care incearca usile unor apartamente dintr-un bloc din Timisoara. In urma anchetei, tanarul a fost identificat. Este politist de frontiera.

Tanarul a fost surprins de camerele de supraveghere montate in scara blocului de pe strada Gavril Musicescu, in noaptea de vineri spre sambata. Purta manusi, era imbracat in negru si verifica daca gaseste o usa deschisa la unul dintre apartamente. Potrivit tion.ro, dupa ce s-a autosesizat, Politia l-a identificat pe tanar, constatand ca e vorba de un politist de frontiera.

"Conducerea Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Timisoara s-a sesizat cu privire la imaginile aparute in mass-media, identificand persoana ca fiind lucrator al institutiei noastre care se afla in concediu de odihna. Verificarile si cercetarile au fost derulate de catre IPJ Timis. La nivelul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Timisoara s-a dispus cercetarea disciplinara de urgenta a lucratorului, in conformitate cu prevederile Statului Politistului si al Codului de etica si deontologie al politistului, pentru a se stabili in ce imprejurari a avut loc incidentul", a transmis IJPF Timisoara, pentru tion.ro.

