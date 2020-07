Cum a ratat DIICOT numele grele din spatele afacerii Black Cube. "Intermediarul" Daniel Dragomir, singurul rezultat al unei anchete de peste patru ani

De unde a pornit planul lui Dragomir

Black Cube intra in scena

Etapele planului lui Dragomir

Planul, dejucat de autoritati

Executantii, condamnari cu suspendare

Astfel, dupa o ancheta ce a durat patru ani, procurorii anti-mafia nu au reusit sa identifice persoanele ce s-au aflat in spatele fostului colonel SRI si care au finantat campania de spionare si discreditare a fostei sefe DNA , Laura Kovesi.t", se arata intr-un comunicat al DIICOT.Astfel procurorii DIICOT subliniaza in repetate randuri ca Daniel Dragomir, in prezent fugit din tara dupa o condamnare separata definitiva la 3 ani si 10 luni pentru fapte de coruptie , a avut nevoie si a cautat atat finantatori pentru operatiunea de discreditare a fostei sefe DNA cat si persoane care sa-i asigure expunerea mediatica necesara."Fiind constient de amploarea si implicit de impactul pe care ar trebui sa il aiba o astfel de campanie denigratoare, inculpatul Dragomir Daniel a acceptat ideea cooptarii altor persoane interesate de organizarea unei astfel de campanii, persoane care sa-i sprijine demersurile atat din punct de vedere financiar cat si din punctul de vedere al modalitatii efective de valorificare optima a eventualului rezultat negativ al campaniei in mass - media nationala", subliniaza procurorii DIICOT.Fostul colonel SRI era trimis in judecata de DNA la inceputul anului 2015 pentru mai multe fapte de coruptie, dosar finalizat in iunie 2020 cu condamnarea definitiva mai sus amintita a acestuia, iar potrivit procurorilor, Dragomir, "considerandu-se nedreptatit profesional cat si investigat abuziv, inculpatul Dragomir Daniel si-a propus denigrarea unor persoane pe care le aprecia responsabile pentru "distrugerea" carierei, prin arestarea sa de catre D.N.A., printre care si fostul procuror sef al DNA, la aceea data".Magistratii subliniaza ca Dragomir, prin pregatirea specifica in cadrul SRI, stapanea cunostinte in privinta tehnicilor de manipulare dar si modalitatile de actiune ale grupurilor de crima organizata. In acest context, sustine DIICOT, fostul colonel SRI decide la inceputul anului 2016 ca "o campanie denigratoare la adresa procurorului sef DNA de la acea data ar putea avea un efect optim, inclusiv in ceea ce priveste situatia dosarului sau", aflat pe rol la Tribunalul Bucuresti la acea data."Intrucat se discuta posibilitatea reinvestirii de catre presedintele Romaniei a procurorului sef al DNA pentru un nou mandat , inculpatul Daniel Dragomir a apreciat ca oportun momentul pentru declansarea campaniei dorite, a carei reusita ar fi avut dublu rezultat: impiedicarea reinvestirii si denigrarea persoanei respective urmata, implicit, de cea a institutiei pe care o conduce, punand astfel sub semnul intrebarii legalitatea demersurilor in dosarele investigate de DNA", mai precizeaza DIICOT.Magistratii sustin ca Dragomir era constient ca nu putea intra in posesia datelor cu caracter compromitator decat prin actiuni ilicite si astfel a apelat la unul din contactele sale pentru a ajunge la directorul Black Cube, Dan Zorella."Astfel a fost demarat si proiectul, ce a format obiectul cercetarilor in cauza, ale carui activitati desfasurate in cursul anului 2016, au vizat compromiterea imaginii unui inalt oficial din Romania - procurorul sef al DNA de la aceea data.(...)S-au purtat ample discutii legate atat de contextul si necesitatea operatiunii, scopul si presupusele persoane care stau in spatele operatiunii si care sunt interesate de reusita acesteia, cat si de natura si toate conditiile concrete ale operatiunilor si metodelor investigative, informative si intruzive (incluzand aici inclusiv cautarea si obtinerea corespondentei electronice ale tintelor precum si orice fel de date informatice - fisiere si eventuale alte inregistrari, conturi bancare, etc), echipele ce vor fi formate si coordonate pentru efectuarea investigatiilor si obtinerea respectivelor date, negocierea si stabilirea bugetului, plata operatiunii si comisionul de succes, modalitatea de diseminare in media nationala si internationala a eventualului rezultat, pentru asigurarea cat mai prompta a obiectivului stabilit", scriu procurorii.Iar dupa aceasta intalnire, Dragomir sa obtina sprijinul direct si efectiv al unor persoane influente, interesate sa sustina aceasta campanie."Inculpatii au cazut de acord de principiu asupra contextului socio-politic, strategiei, capabilitatilor, metodelor si resurselor financiare si umane ce vor fi angrenate in respectiva operatiune, inculpatul Dragomir Daniel asumandu-si ca in scurt timp sa obtina concursul si sprijinul concret si efectiv din partea altor persoane influente care sa sustina proiectul atat din punct de vedere financiar cat si din perspectiva diseminarii datelor ce vor fi obtinute, pe canalele presei din Romania", explica DIICOT.Astfel cum a fost gandita si ulterior pusa in practica, activitatea desfasurata urma sa cuprinda din punctul de vedere al palierului de executie, mai multe etape si segmente infractionale.(tinte), de la care se banuia si se considera capot fi obtinute informatii sensibile/incriminatoare: In aceasta faza, au fost apreciate ca prezentand interes, persoane din familia si anturajul apropiat al sefei DNA, persoane care dupa caz, de-a lungul timpului, au lucrat si au fost implicate direct in activitatea concreta a DNA ori isi desfasoara activitatea specifica si in prezent, persoane care au fost cercetate si au avut anumite calitati procesuale in cadrul anumitor dosare penale instrumentate de catre DNA.pentru toate persoanele ce urmau a constitui obiectul "investigatiilor": In acest sens au fost intocmite multiple fise, cuprinzand numele si fotografia persoanei, relatia cu tinta (relatie de rudenie, de prietenie, de serviciu etc.), date profesionale (parcursul profesional, activitati conexe), date personale (data nasterii, membri ai familiei, date de contact, adresa de domiciliu/resedinta), informatii diverse obtinute din surse deschise (comentarii jurnalistice cu privire la activitatea profesionala sau la pretinse legaturi suspecte, ocupatia actuala si domeniile de interes ale persoanei, declaratii de avere etc.), inventarul surselor datelor cuprinse in profile.de intrare in posesia unor astfel de informatii de la respectivele persoane: Modalitatea concreta de operare, desi in concordantacu procedurile curente de lucru, a fost influentata ca intensitate si de timpul scurt avut la dispozitie pentru obtinerea rezultatului scontat, urgenta operatiunii fiind subliniata de catre inculpatul Daniel Dragomir.Odata convenite modalitatile concrete de actiune, s-a trecut la executarea concomitenta a acestora."Concret, in perioada martie - aprilie 2016, la solicitarea directa (determinare mediata) a inculpatului Daniel Dragomir de demarare a operatiunii, din dispozitia (imediata) inculpatilor Dan Zorella si Avi Yanus, inculpatul Geclowicz David fiind in posesia unor suficiente date de stare civila si informatii despre anumite persoane anume vizate, a contactat telefonic in repetate randuri persoane apropiate sefei DNA si, folosindu-se de mijloace frauduloase (), au reusit sa-i convinga pe acestia sa le furnizeze datele de contact ale conturilor de e-mail, date pe care inculpatul le-a pus la dispozitia coinculpatului Weiner Ron", arata DIICOT.Procurorii sustin ca acesta a exercitat atacuri de tip phishing impotriva persoanelor vatamate, trimitandu-le anumite mesaje electronice inselatoare care le-au determinat in final sa acceseze diverse link-uri catre pagini false ce imitau platformele serviciilor de e-mail si sa introduca astfel credentialele de acces ale conturilor, respectiv denumirea utilizatorului () si parola aferenta.Weiner si Geclowicz trebuiau sa transmita informatiile obtinute in format electronic catre Yossi Barkshtein in etapa finala, sarcina acestuia fiind de a veni pe teritoriul Romaniei si de a prelua de la ceilalti inculpati dispozitivul de stocare a datelor informatice sustrase, corespondenta de posta electronica urmand a fi folosita in realizarea mobilului infractional. In aceasta etapa s-a produs insa interventia autoritatilor, intalnirea dintre fostii agenti Mossad si Yossi Barkshtein, astfel ca predarea datelor nu a amai avut loc.La scurt timp dupa finalizarea anchetei penale, angajatii firmei Black Cube, Yossi Barkshtein, Ron Weiner si David Geclowicz - au incheiat acorduri de recunoastere a vinovatiei cu procurorii romani, ei primind in instanta condamnari cu suspendare.