Cum s-au stricat radarele SCOMAR exact cand in Romania erau debarcate 2 tone de cocaina. Povestea de "Narcos" a unui transport de 600 milioane de euro

Doi politisti din Ilfov sunt acuzati de luare de mita, dupa ce ar fi primit cate 1.000 de euro de la unul dintre traficanti, oprit pentru ca nu avea permis de conducere.Potrivit anchetei DIICOT, traficantii de droguri au avut norocul ca sistemul de radare SCOMAR sa nu functioneze perfect in momentul in care navele ce transportau circa doua tone de cocaina pura s-au apropiat de tarmul romanesc.a", se arata intr-un comunicat al parchetului anti-mafia.Reamintim ca la circa o saptamana dupa ce autoritatile au descoperit cantitatea uriasa de droguri esuate pe litoralul romanesc, ministrul Internelor de la acea data Carmen Dan anunta o ancheta oficiala pentru a verifica modul in care acest sistem de radare nu a reusit localizarea navelor cu droguri."Sistemul SCOMAR nu poate fi oprit. Exista poate situatii in care nu functioneaza la capacitate maxima. Este un sistem care functioneaza non-stop de 10 ani, insa intervenim de fiecare data pentru a reintra in fluxul normal de functiune. Eu nu am avut informatii ca acest sistem ar fi cazut sau ar fi functionat la capacitate redusa", declara in aprilie 2019, Carmen Dan.Tot atunci, seful Garzii de Coasta, sublinia la fel ca sistemul de radare nu poate fi oprit si dadea vina pe conditiile meteorologice care ar fi putut impiedica reperarea vaselor suspecte.Suspiciunile au venit in contextul in care vorbim de un sistem operativ de supraveghere, bazat pe tehnologia de ultima ora, care ar trebui sa permita detectarea timpurie, urmarirea, recunoasterea si identificarea navelor ce desfasoara activitati ilegale de trafic la Marea Neagra pana la o distanta de 24 de mile marine.Potrivit DIICOT intreaga operatiune a fost pusa la cale de catre unul dintre cei mai cunoscuti traficanti internationali de droguri, Nasrallah Eddine Nor Joseph, zis "Sheik-ul", cetatean libanez cu resedinta in Brazilia.Acesta a fot trimis marti in judecata de procurorii DIICOT in acest dosar. Potrivit anchetatorilor "Sheik-ul" conducea in anul 2019, in Brazilia, o organizatie criminala specializata in colectarea unor cantitati mari de droguri din tarile producatoare din America de Sud (Bolivia, Columbia, Peru) si in distribuirea acestora catre cumparatori en gros din state predominant europene.Acesta ar fi fost contactat de catre un cartel local, "Balkan Cartel", prin intermediul unor cetateni sarbi care activau in organizatia condusa de acesta, pentru a cumpara si transporta catre Europa (cu punct de intrare prin Romania), cantitatea de 3 tone cocaina cu o concentratie deosebit de ridicata. La randul lor, acestia ar fi contractat un alt grup infractional, format in majoritate din spanioli, insarcinati cu transportul drogurilor din Romania in Europa de Vest.Acest grup a apelat la serviciile a trei romani, inculpati si ei in acest dosar, si insarcinati cu procurarea logisticii, inchirierea de imobile, autoturisme, asigurarea mijloacelor de comunicatie, cooptarea in grupul infractional organizat a persoanelor necesare pentru derularea operatiuni.Intre 11 si 23 martie 2019, toti membri acestui cartel s-au aflat pe teritoriul Romaniei pentru a prelua cele 3 tone de cocaina si a asigura transportul lor spre Europa de Vest.Componenta de plasare a cocainei in apele teritoriale a implicat o nava maritima cu pavilion Insulele Marshall si echipajul acesteia, precum si o alta nava maritima cu pavilion ucrainean. Din probe a rezultat ca prima nava a incarcat in Portul BELEM - Brazilia la data de 09.02.2019 pornind spre Constanta, incarcatura constand inclusiv in cantitatea de 3 tone cocaina, care trebuia sa ajunga in Europa, Romania. Responsabila pentru plasarea cocainei a fost o persoana aflata in conexiune stransa cu inculpatul N.J.N.E. (cunoscut drept SHEIK-UL).De aceasta componenta s-a ocupat o celula bine constituita, formata din 15 persoane de nationalitate romana, spaniola si ucraineana, toate inculpate in prezenta cauza. Acestia au inceput sa ajunga in Romania incepand cu data de 11.03.2019 si au plecat intempestiv in perioada 22/23.03.2019, majoritatea lor aflandu-se in prezent in Spania. In Romania, inculpatii au cumparat doua barci de viteza, un autoturism de teren, au inchiriat 6 autoturisme (de teren si transport marfa tip dubita) precum si doua pensiuni in zona Deltei Dunarii, pe Bratul Sfantul Gheorghe, judetul Tulcea pentru a desfasura activitati de recuperare din apele teritoriale ale Romaniei a cocainei si aducere pe uscat cu cele doua barci cumparate.Operatiunea de recuperare a fost intrerupta de faptul ca una dintre barci, ce continea cantitatea de aproximativ 1.040 kg cocaina, s-a rasturnat in zona plajei din localitatea Sf.Gheorghe, judetul Tulcea, moment in care autoritatile s-au sesizat.Aceasta componenta trebuia sa fie acoperita de o celula de transport formata din cetateni sarbi ce detineau mijloace de transport de tip TIR ce aveau prevazute compartimente ascunse in caroseria remorcilor. In compartimentele ascunse din cele doua tiruri identificate se puteau transporta aproximativ 3 tone cocaina. Introducerea cocainei pe teritoriul Romaniei a survenit si in conditiile unor disfunctionalitati tehnice la sistemul SCOMAR, astfel cum rezulta din probele administrate in cauza.Transportul cocainei a fost preluat de catre soferii unor auto-tiruri, respectiv doi cetateni sarbi arestati preventiv in alta cauza a Biroului Teritorial Tulcea, care au fost coordonati de catre o grupare de criminalitate organizata de cetateni sarbi care au ramificatii in Olanda, Spania, Belgia si America de Sud.Din probe a rezultat faptul ca o cantitate de aproximativ 300 kilograme de cocaina a ramas pe teritoriul Turciei, reprezentand plata catre gruparea de crima organizata care a garantat transferul drogurilor intre nava sosita din Brazilia si cea ajunsa in Romania, o cantitate s-a pierdut in mare, din cauza conditiilor meteorologice (fiind gasite numeroase ambalaje goale in apele teritoriale ale Romaniei), iar o cantitate a fost scoasa din tara cu destinatia Serbia, la scurt timp dupa rasturnarea barcii in zona plajei Sf. Gheorghe.Pe langa inculpatii implicati in aducerea si transportul celor doua tone de cocaina se numara di doi politisti de la Politia Rutiera Ilfov, acuzati de luare de mita dupa ce ar fi primit cate 1.000 de euro fiecare pentru a nu-i deschide dosar penal unuia dintre traficanti, oprit in trafic fara permis auto."In sarcina inculpatilor Bobirnea Costinel Tudorel si Popaene Constantin Catalin s-au retinut infractiunile de luare de mita, si fals in declaratii in forma continuata, constand in aceea ca, in noaptea de 21-22.03.2019, in calitate de agenti ai Serviciului Rutier al Inspectoratului de Politie Judetean Ilfov, aflati in exercitarea atributiilor de serviciu, au pretins si primit de la coinculpatii M.I. si L.P.R.P. cate 1.000 euro fiecare pentru a nu intocmi dosar penal suspectului, L.G.D., pe care l-au depistat in trafic conducand cu permis necorespunzator categoriei, un autoturism ce tracta o remorca pe care se afla ambarcatiunea in care se gasea cantitatea de aproximativ 3 kg. cocaina, din marfa recuperata din apele Marii Negre", arata procurorii DIICOT.Autoritatile sustin ca data fiind puritatea (gradul de concentratie deosebit de ridicat, in jur de aproximativ 90%) cocainei depistate (1.797,399 kilograme in total), valoarea de piata a acesteia este de aproximativ 200.000.000 euro, respectiv aproximativ 600.000.000 euro en detail, astfel cum rezulta si din datele furnizate de catre Agentia Nationala Antidrog, potrivit Raportului anual cu privire la traficul si consumul de droguri in anul 2018 in Romania.Nasrallah Eddine Nor Joseph, zis "Sheik-ul", este unul dintre cei mai cunoscuti traficanti/distribuitori de droguri din America de Sud, si, potrivit procurorilor DIICOT nu a recunoscut savarsirea infractiunilor retinute in sarcina sa cu ocazia audierii efectuate de catre procurorii DIICOT - Structura Centrala in Brazilia, la data de 19 decembrie 2019.Mai mult decat atat, a incercat sa justifice formularea acuzatiilor impotriva sa prin notorietatea pe care o are in lumea traficantilor internationali de droguri.Potrivit informatiilor transmise de catre Interpol Brazilia, N.E.N.J. a fost arestat la data de 21 octombrie 2019 si se afla incarcerat in Brazilia, in Penitenciarul "Paulo Luciano Campos" din statul Sao Paulo, oras Avare, fiind condamnat la o pedeapsa de 22 ani inchisoare pentru trafic de droguri.