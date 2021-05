''Dr. Lana'', trimisa in judecata pentru ca efectua operatii estetice fara drept de libera practica

De asemenea, a mai fost trimis in judecata si sotul acesteia, cercetat sub masura preventiva a controlului judiciar, pentru complicitate la exercitarea fara drept a unei profesii sau activitati si complicitate la inselaciune in forma continuata (37 de acte materiale, informeaza Biroul de presa al Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 2.Inculpata este cetatean din Republica Moldova, absolventa de studii superioare in medicina. Sotul este cetatean roman.Potrivit sursei citate, ea a facut interventii precum: injectari cu acid hialuronic, injectari cu botox, fox eyes, proceduri cu fire COG, PDO, proceduri de tip Jaw Line pentru remodelarea fetei, iar pentru efectuarea interventiilor estetice, inculpata a utilizat anestezice injectabile."Pentru a atrage cat mai multe cliente si pentru a le induce in eroare cu privire la calitatea sa de medic, inculpata a utilizat platformele online, respectiv Facebook si Instagram, unde s-a promovat ca 'Dr. Lana'. Aceasta a solicitat programarile doar prin intermediul aplicatiilor de telefonie mobila, respectiv Whatsapp, Facebook Messenger, Viber, evitand convorbirile telefonice ce ar fi putut fi inregistrate. Aceasta s-a prezentat pacientelor ca medic, iar pe retelele de socializare a mentionat denumirea de medic specialist interventii minim invazive, inducand, astfel, in eroare pacientele cu privire la dreptul de libera practica al acesteia pe teritoriul Romaniei si crescand gradul de incredere al acestora", precizeaza Parchetul.Substantele si materialele folosite pentru efectuarea interventiilor estetice au fost achizitionate de catre sotul ei, acesta solicitand distribuitorilor transmiterea substantelor catre toate adresele la care 'Dr. Lana' isi desfasura activitatea.Anchetatorii arata ca inculpatii au manifestat precautie in desfasurarea activitatii infractionale, atat prin purtarea discutiilor cu persoanele care au apelat serviciile inculpatei, dar si prin mijloacele de prevedere pe care acestia le-au luat in momentul in care pacientele s-au prezentat la cabinetul unde inculpata isi desfasura activitatea. Sumele de bani incasate ca urmare a prestarii serviciilor medicale au fost incasate doar in numerar de cei doi.In perioada 18.11.2019 - 4.12.2020, inculpata a efectuat interventii chirurgicale estetice minim invazive asupra a 52 de persoane, dintre care 37 au apreciat ca au fost induse in eroare si s-au constituit parte civila in procesul penal.