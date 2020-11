Doi pedofili au fost retinuti in Bucuresti. Sunt acuzati ca au violat mai multi baieti dintr-o familie dezorganizata

"In perioada iulie-noiembrie 2020, politisti din cadrul Serviciului Investigatii Criminale Sector 1, in baza unei sesizari din oficiu, au efectuat investigatii cu privire la un barbat in varsta de 56 ani, suspect de savarsirea mai multor infractiuni de viol, act sexual cu un minor si agresiune sexuala, fapte ce ar fi fost savarsite asupra mai multor minori, proveniti dintr-o familie dezorganizata", arata Politia Capitalei.Potrivit politistilor, cu ocazia anchetei au fost obtinute date si indicii potrivit carora alti doi barbati, de 45 si respectiv 48 de ani, sunt acuzati ca au profitat de copii, inretinand relatii sexuale cu ei."Din probatoriul administrat in cauza a rezultat presupunerea rezonabila ca acestia, profitand de starea familiala a minorilor, baieti cu varste cuprinse intre 12 si 17 ani, i-ar fi agresat sexual", mai arata politistii, potrivit carora cercetarile sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1.In cadrul anchetei au fost facute si perchezitii cu ocazia carora au fost ridicate mai multe telefoane si dispozitive de stocare a datelor.