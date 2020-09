Dosarul fratilor din Iasi, morti dupa ce s-au intoxicat cu otrava de sobolani: unchiul copiilor, vizat de ancheta

Potrivit sursei citate, unchiul micutilor este anchetat pentru furt si pentru ca a distribuit otrava, desi nu avea acest drept. "Otrava a fost adusa de la un depozit din Vaslui. Nu se gaseste in magazinele obisnuite, iar folosirea ei de catre persoanele neautorizate este interzisa", a declarat o sursa din cadrul anchetei pentru Ziarul de Iasi Sursa citata mai arata ca otrava continea fosfura de aluminiu si era extrem de periculoasa. Micutii au murit pentru ca au inhalat vapori dupa ce mama lor a pus prin cateva gauri de soareci in casa acea substanta.Cei doi frati in varsta de un an si jumatate si trei ani din judetul Iasi au murit pentru ca au inhalat vapori de otrava pentru sobolani. Aceasta este concluzia la care au ajuns politistii care realizeaza ancheta . Initial, erau suspiciuni ca decesul a fost provocat de pesticidele cu care au fost stropiti strugurii.