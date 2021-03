Echipa OMS care investigheaza originea COVID-19 vrea sa renunte la raportul interimar. Motivul: tensiunile dintre Beijing si Washington

La Geneva, purtatorul de cuvant al OMS, Tarik Jasarevic, a afirmat intr-un raspuns pe email: "Raportul complet este asteptat in urmatoarele saptamani".Nu au fost disponibile imediat informatii legate de motivele intarzierii publicarii constatarilor misiunii conduse de OMS in orasul Wuhan din centrul Chinei, unde au fost depistate primele cazuri de Covid-19 la oameni.China a refuzat sa ofere date neprelucrate despre primele cazui de Covid-19, echipei conduse de OMS care investigheaza originile pandemiei, a declarat luna trecuta Dominic Dwyer, unul dintre membrii echipei OMS, ceea ce poate complica eforturile de a intelege modul in care a inceput epidemia.