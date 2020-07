Experti ai OMS fac ancheta in China. Vor sa afle originea noului coronavirus

Misiunea celor doi experti, un epidemiolog si un specialist in sanatate animala, intervine in momentul in care OMS a lansat vineri un apel la vigilenta in fata exploziei recente de contaminari din lume. Pandemia de Covid-19 a ucis deja 556.000 de persoane si continua sa progreseze, in special in Statele Unite si Brazilia, unde numarul de decese a depasit vineri 70.000.Anuntand vineri ca expertii OMS sunt in drum catre China, purtatoarea de cuvant a organizatiei, Margaret Harris, a precizat ca acestia vor avea discutii cu responsabili chinezi si vor stabili locurile pe care le vor vizita "Una dintre cele mai mari probleme este sa aflam daca virusul a fost transmis la om de la animal si despre ce animal este vorba", a declarat Harris.Directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a subliniat vineri ca numarul de cazuri de Covid-19 in lume "s-a dublat in ultimele sase saptamani". El a insistat pe necesitatea interventiei foarte rapide in contextul in care apar focare."Doar o actiune agresiva combinata cu o unitate nationala si o solidaritate mondiala poate deturna traiectoria", a declarat Ghebreyesus. "Sunt numeroase exemple in lumea intreaga care au aratat ca desi epidemia este foarte intensa, ea mai poate fi controlata", a afirmat el.Statele Unite au salutat vineri anuntul anchetei OMS in China. "Consideram aceasta ancheta stiintifica ca o etapa necesara pentru o intelegere completa si transparenta a felulului in care acest virus s-a raspandit in lume", a declarat ambasadorul american pe langa Natiunile Unite la Geneva, Andrew Bremberg.O declaratie neobisnuit de pozitiva din partea SUA, care a anuntat oficial, marti, procedura de retragere din OMS.Washingtonul a criticat organizatia de la inceputul crizei, acuzand-o ca a intarziat sa reactioneze si mai ales ca a fost extrem de permisiva cu China dupa aparitia virusului. Presedintele Donald Trump a anuntat in mai ca "va pune capat relatiei" dintre SUA si OMS, numind-o "marioneta Chinei".774 de persoane au murit de Covid-19 in SUA in ultimele 24 de ore, iar epidemia a facut 133.969 de victime in total in tara, care este cea mai afectata din lume. Potrivit Univeristatii Johns Hopkins, 63.643 de noi cazuri au fost inregistrate in ultimele 24 de ore. Expertii se tem ca si curba deceselor ar putea sa urmeze aceeasi traiectorie ca cea a noilor infectii.Covid-19 face aceleasi ravagii si in America latina, unde a afectat si lideri politici.In Bolivia, presedintele interimar Janine Anez, candidat la alegerile prezidentiale din septembrie, a anuntat joi ca este contaminata. Vineri, presedintele Congresului bolivian, Eva Copa, al doilea om in stat, a declarat ca este infectata.In Venezuela, presedintele Nicolas Maduro a anuntat vineri prelungirea cu o luna a starii de urgenta instaurata pentru a lupta contra virusului, iar ministrul Petrolului Tareck El Aissami a anuntat ca este bolnav. Un alt colaborator apropiat al lui Maduro, Diosdado Cabello, numarul doi la putere, a facut acelasi anunt joi.In Brazilia, presedintele Jair Bolsonaro a transmis marti ca este contaminat.Brazilia este cea mai afectata tara de virus din America latina si a doua la nivel mondial. Ea a depasit vineri pragul de 70.000 de morti dupa ce a inregistrat 1.214 decese in 24 de ore. Numarul cazurilor se ridica la peste 1,8 milioane.Bogota, principalul focar al pandemiei in Columbia, a crescut nivelul de alerta in fata raspandirii virusului si va inaspri masurile de izolare in randul populatiei. Incepand de luni, capitala boliviana "intra in cod portocaliu iar sistemul de terapie intensiva in cod rosu ", a anuntat primarul din Bogota, Claudia Lopez.Columbia a inregistrat 133.973 de cazuri de contaminare cu coronavirus dintre care 4.714 decese.In Australia, cinci milioane de locuitori din Melbourne au fost replasati in izolare pentru sase saptamani.Hong Kong a anuntat inchiderea tuturor scolilor, incepand de luni, din cauza unei "cresteri exponentiale" a contaminarilor.Noi focare au aparut in Europa, continentul cel mai indoliat cu peste 200.000 de morti (la 2,8 milioane de cazuri), unde situatia pare pentru moment sub control.