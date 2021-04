Cum a reusit o firma din Sectorul 3 sa puna in pericol institutii de interes national. Spitale de urgenta, unitati militare, aeroporturi si sedii ISU, aveau contracte de protectie la incendii cu aceasta

Institutiile de interes national care aveau contracte cu firma din Bucuresti

Firma facea verificari de securitate la incendii doar pe hartie

Perchezitii in 28 de judete si Bucuresti

Conform unei informari a politiei, incepand din 2019, angajatii acestei firme care avea ca obiect principal de activitate "activitati de lupta impotriva incendiilor si de prevenire a acestora", trebuie sa asigure buna functionare a echipamentelor de protectie din institutii - extinctoare, hidranti, dar, de fapt, nu faceau aceste verificari. Astfel s-ar fi inlocuit sigilii, etichete de conformitate si de valabilitate.Sursele Ziare.com au aratat ca printre partile vatamate se aflau spitale de urgenta din tara, inclusiv Spitalul Marie Curie din Bucuresti, scoli, primarii sau Tarom.Iata o parte din institutiile care aveau contracte cu firma cu activitati de lupta importiva incendiilor:Sedii ISU, Penitenciarul Gherla, Penitenciarul Craiova, Spitalul Judetean de Urgenta Giurgiu, Spitalul Novaci, Spitalul de Urgenta Roman, Spitalul Municipal Caracal, Spitalul Judetean de Urgenta Slatina, Aeroportul Stefan cel Mare Suceava, Primaria Orasului Gataia, RATBV (Brasov)Spitalul municipal Gherla. Compania de Transport Public Cluj, CT BuS SA (Constanta), Radet Constanta.In Capitala, aveau contracte de securitate la incendii Spitalul Marie Curie, Spitalul de boli cronice SF. Luca, Tarom.Au mai avut contracte Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA, Societatea Nationala de Transport Feroviar CFR Calatori SA, Grup Exploatare si Intretinere Palat CFR SA, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA,Societatea Nationala Nuclear Electrica SA, Compania Nationala de Transport a Energiei Electrice in Hidrocentrale Hidroelectrica SA, Regia Nationala a Padurilor Romsilva SA, Apa Nova Sa, Regia Autonoma de distributie a Energiei Termice Radet SA, Compania Muncipala Energetica Bucuresti SA, Compania Nationala Loteria Romana SA.Sursele Ziare.com au dezvaluit ca firma se numeste SC Fire & Rescue Services SR, infiintata in anul 2010. Aceasta are sediul in Sectorul 3, iar in anul 2020 a ocupat locul 1 in Top Afaceri Romania Intreprinderi Mici, in domeniul "Activitati de lupta impotriva incendiilor si de prevenire a acestora"Joi dimineata, 15 aprilie, in urma unei anchete a politistilor Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Mures, sub coordonarea Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice, au facut nu mai putin de 218 perchezitii la peste 200 de adrese din Bucuresti si din 28 de judete , in acest dosar, intocmit pentru infractiuni de inselaciune , evaziune fiscala si spalare a banilor."Din cercetari a reiesit ca o societate comerciala din Capitala, care trebuia sa asigure buna functionare a echipamentelor de protectie la incendiu din mai multe institutii publice si private de interes national facea fictiv aceste controale.Gravitatea este data de amploarea actelor materiale care vizau inclusiv spitale, scoli, unitati militare, penitenciare, sedii ale unor institutii publice, statii de alimentare cu carburant, companii de transport public, companii de transport aeriene, companii de producere a energiei termice, electrice si nucleare, combinat chimic etc", se arata intr-un comunicat al politiei.Administratorii acestor institutii au fost indusi in eroare cu privire la functionalitatea si calitatea echipamentelor de stingere a incendiilor, fapt pentru care ar fi achitat sume considerabile pentru aceste servicii, potrivit Politiei.Totodata, pentru maximizarea profitului si evitarea taxelor datorate bugetului consolidat al statului, societatea, prin administratorul sau, firma acuzata de inselaciune, evaziune fiscala si spalare a banilor nu ar fi inregistrat totalitatea veniturilor realizate.Gradul de periculozitate al faptelor comise este foarte ridicat prin crearea unei stari de pericol cu privire la viata, sanatatea, si integritatea persoanelor, cat si cu privire la patrimoniul acestora,arata anchetatorii.