Focare de coronavirus la centre rezidentiale din Iasi si Buzau. Autoritatile sanitare au demarat anchete epidemiologice

La Centrul rezidential "Sfantul Nicolae" din Pascani au fost depistate pozitiv 11 persoane, iar la centrul rezidential din localitatea Verseni au avut rezultate pozitive cinci persoane.Cei 16 angajati au fost confirmati pozitiv in urma testarilor periodice facute de Directia de Sanatate Publica Iasi in caminele unde se afla internate persoane varstnice. Toti cei 16 angajati au fost internati la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi, starea lor fiind buna.DSP Iasi a demarat o ancheta epidemiologica la cele doua unitati din judetul Iasi. Activitatea in cele doua centre nu a fost sistata.Autoritatile de sanatate publica au declarat focare de coronavirus si in doua centre pentru copii din Buzau, dupa confirmarea cu COVID-19 a sapte angajate din aceste centre.La Centrul de Recuperare a Copilului cu Handicap nr. 9, unde se afla 94 de persoane (angajati si beneficiari), trei persoane au fost confirmate pozitiv, iar la nivelul Comunitatii de Supraveghere si Control a Copilului cu Dizabilitati se afla 37 de persoane (personal si beneficiari), iar 4 au fost confirmate pozitiv. Toate persoanele identificate pozitiv cu SARS CoV-2, care sunt din randul angajatilor, au fost internate in unitati sanitare.Directia de Sanatate Publica Buzau a declansat ancheta epidemiologica si a stabilit o serie de masuri pentru a limita raspandirea coronavirusului.