Fostul majordom al Dianei a mintit in ancheta

Majordomul regal Paul Burrell (foto) ar putea fi acuzat de spejur, dupa ce a fost inselat de un prieten, anunta The Sunday Express.

Persoana care l-a filmat in timp ce marturisea, luna aceasta, intr-un hotel din New York, ca nu a spus tot adevarul la interogatoriul despre printesa Diana era amicul lui de trei ani.

"Cand juri sub legamant sa spui adevarul, trebuie sa spui adevarul. Eu nu am spus tot adevarul", a spus majordomul dupa ancheta.

"Stiu ca nu trebuie sa te joci cu justitia si mai stiu ca este ilegal. Imi dau seama cat de serioasa este chestiunea aceasta", a mai afirmat el.

O sursa din anturajul lui Burrell a declarat ca a fost atras intr-o capcana de unul dintre pritenii lui si ca persoana respectiva s-a apropiat de el acum trei ani cu scopul de a face un documentar TV despre Diana.

"Burrell a crezut ca vorbeste cu un prieten de incredere, dar a fost filmat in secret", a precizat sursa, adaugand ca ar fi vorba despre trei ore de filmari.

