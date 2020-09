Fostul sef DIPI Gelu Oltean, despre Dosarul Ayahuasca: Am fost anuntati de descindere cu cateva zile inainte. Am facut scoala cu anchetatorii - cum se scrie ayahuasca, ce este

Acesta acuza lipsa de interes a anchetatorilor fata de toate documentele care le-au fost puse la dispozitie, informatiile inexacte ale acestora si faptul ca se documentau de pe Wikipedia. In opinia sa, prin acest caz, unii au gasit formula prin care sa ajunga procuror general sau sa fie numiti in functii importante in parchete."In data de 14 decembrie 2019, procurori si politisti din judetul Brasov au descins la o adresa din judetul Dambovita, aparent pentru a opri comiterea unor anumite fapte pe care ei le presupuneau a fi ilegale.Mai precis, era vorba de consumul unui ceai numit AYAHUASCA. Acest cuvant, inseamna in traducere "vita-de-vie a sufletului". Exista paisprezece retete diferite pentru a prepara Ayahuasca, acest ceai purgativ, detoxifiant si decalcifiant spontan al glandei pineale. In timpul celor 3 luni si 3 zile de arest, noi am facut scoala cu anchetatorii nostri despre toate: cum se scrie ayahuasca, cum se pronunta, ce inseamna, cate retete diferite sunt ale aceleiasi denumiri de ceai Ayahuasca, din cate plante diferite se prepara, legislatia nationala, dar si internationala, drepturile pe care le avem, dar am semnalat si abuzuri care au fost facute. Insa, traim cu credinta ca, odata cu noi, acest gen de abuzuri se vor opri.Ne-am asumat si am spus ca daca noi nu ne dam noi aportul, atunci cine? Spun asta datorita faptului ca am fost anuntati de aceasta descindere cu mai multe zile inainte ca ea sa aiba loc", afirma Gelu Oltean intr-un comunicat transmis News.ro.Oltean sustine ca, in urma analizelor care le-au fost facute lui si partenerei sale Vanessa Youness, nu a fost gasit DMT ((dimetyltriptamina), drog de al carui consum erau acuzati, si ca procurorul si politistii care au lucrat la dosar au inserat ramasite disparate din informatii, "clar neintelese de catre mintea lor"."De exemplu, la pagina 6 este pusa la dosarul de incriminare alcatuit de ei o documentare Wikipedia care, culmea, spune: "DMT este o substanta care se gaseste in anumite plante si arbori, cum ar fi pinus, dar este produsa si natural in corpul multor mamifere, inclusiv in cel uman, prin intermediul glandei pineale. Proiectul medical de cercetare si toata corespondenta si avizele de la zeci de institutii competente ale tarii au fost inmanate procurorilor inca de la primele ore din dimineata descinderii. Au refuzat sa le citeasca si sa le ia in calcul", relateaza fostul sef al DIPI, care adauga ca celor trei procurori li s-a pus la dispozitie si un dosar cu toate actele privind retetarul avizat folosit si faptul ca se utilizeaza opt retete de ayahuasca fara DMT si ca la perchezitii nu au fost ridicate nici studii academice despre ayahuasca.El sustine ca in Romania s-au creat anumite filiere intre procurori si presa, fiind furnizate "rupturi de informatii din dosare, dictate de interesele procurorilor", si ca in general se stia cine furnizeaza astfel de informatii."Pe tot parcursul cercetarilor si in instante s-a tot repetat de multe ori, hiperbolizandu-se chiar, faptul ca sunt un mare specialist in droguri. Asta pentru a incerca sa dovedeasca ca eu am facut totul constient si premeditat dar ei, foarte vigilenti, m-au prins in flagrant . O parte din cheia posibila catre descifrarea acestei povesti este ca unii si-au gasit, prin fabricarea acestui caz, formula sau "lozul in plic" prin care sa ajunga procuror general al Romaniei sau sa fie numiti pe o functie importanta in parchete", conchide Gelu Oltean. DIICOT a anuntat in 5 martie trimiterea in judecata a lui Gelu Oltean, Vanessa Youness si Thomas Lishman pentru pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, punerea la dispozitie, cu stiinta, cu orice titlu, a unui local pentru consumul ilicit de droguri, desfasurarea de operatiuni privind circulatia drogurilor de mare risc fara drept, trafic de droguri de mare risc fara drept, introducere in tara de droguri de mare risc, fara drept, trafic de produse sau substante toxice, efectuarea, fara drept, de operatiuni cu produse despre care trebuia sau putea sa prevada ca sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive."Prin actul de sesizare s-a retinut faptul ca, incepand cu anul 2017 si pana la data de 14.12.2019, inculpatii Y.A.V., L.T.I.M. si O.G.M au initiat o structura de crima organizata, care a actionat in mod coordonat atat pe teritoriul Romaniei cat si pe teritoriul altor state (ex.Spania, Olanda, Franta, Mexic) dupa reguli bine stabilite, pentru o perioada de mare de timp, in scopul comiterii mai multor infractiuni grave privind operatiuni fara drept cu droguri, pentru a obtine direct beneficii financiare consistente si indirect informatii care le-au generat alte foloase materiale", arata DIICOT.Sursa citata precizeaza ca, dupa constituirea grupului infractional, inculpatii au cooptat si alte persoane pentru a sprijini activitatea acestuia prin contributii de natura materiala, intelectuala sau morala, in vederea asigurarii desfasurarii activitatilor ilicite, fiecare participant avand un rol prestabilit, cu o arie de activitati bine definita pentru fiecare din membrii gruparii.