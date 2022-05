Frauda de la locale, uitata si ingropata

Una dintre cele mai importante actiuni de fraudare a unui scrutin electoral la alegerile locale din luna iunie a acestui an, reteaua celor aproape 160 de tineri mobilizati de PC Galati sa voteze fiecare in cate zece sectii diferite, in locul localnicilor plecati in strainatate, a ramas fara autori, conform rezolutiei procurorilor.

In iunie, politistii si sefii sectiilor de votare au depistat in flagrant 31 de tineri din retea care votau fraudulos, beneficiind de ajutorul membrilor PC in comisia de votare, relateaza Evenimentul Zilei.

Prin marturiile de la dosar, autorii recunosc ca au fost invatati de membri ai PC sa voteze fraudulos, de mai multe ori, in favoarea presedintelui filialei conservatoare, Eugen Durbaca, candidat, in acel moment, la functia de sef al consiliului judetului.

Ei au descris totul cu lux de amanunte, inclusiv in marturii video. "Ne-au anuntat in ce sectie vom merge, care este omul de legatura si ce semn vom avea ca sa ne recunoasca. (...) Eu, in prima faza, am avut un << X >> aici pe mana. Altii au avut pe degetul mare", a declarat o tanara din retea.

Initial, au fost cercetate penal peste 30 de persoane. Rezultatul? "In toate cele opt dosare inaintate de IPJ, procurorul de caz a decis scoaterea de sub urmarire penala a celor implicati", a declarat prim procurorul adjunct Liliana Istrate, purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Judecatoria Galati.

Cat despre dosarul Stefanesti, unde au existat acuzatii ca s-ar fi cumparat voturi, acesta se afla inca pe masa procurorilor Parchetului General.

