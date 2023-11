Geoana, Mitrea si Nastase se bat pe sefia PSD

Social democratii vor organiza in luna ianuarie Consiliul National al partidului in cadrul caruia va fi analizat intregul scrutin electoral.

Surse din PSD au declarat pentru Ziua ca in cadrul Consiliului s-ar putea cere organizarea Congresului pentru alegerea noii conduceri a partidului, chiar daca Mircea Geoana va refuza sa-si depuna mandatul.

"Ultimele alegeri interne au avut loc in 2006, iar Statutul prevede ca o data la patru ani conducerea trebuie realeasa. Este normal ca dupa pierderea alegerilor sa se intample ceva in PSD. Geoana are dreptul sa candideze pentru un nou mandat si vedem daca va fi votat", au spus sursele citate.

Primul care a dat startul negocierilor pentru conturarea unei echipe care sa ii asigure succesul in fruntea partidului este Miron Mitrea. Se pare ca el are sustinerea lui Cristian Diaconescu, a lui Nicusor Constantinescu, dar si a lui Radu Mazare.

La randul sau, Adrian Nastase a facut un lobby intens printre pesedisti pentru a-si atrage cat mai multe filiale de partea sa. El mizeaza si pe un sprijin puternic din partea lui Ion Iliescu, cel care are in continuare un cuvant greu de spus printre social-democrati.

Ads

In plus, multi baroni locali doresc sa obtina o functie de vicepresedinte. Constatin Nicolescu - Arges, Marian Vanghelie - Bucuresti, Nicusor Constantinescu - Constanta, Ion Prioteasa - Dolj isi doresc functia de vicepresedinte pentru a li se rasplati rezultatele din alegeri.

Se pare insa ca pentru sefia PSD se va da o lupta dura, mai ales ca Mircea Geoana a anuntat ca nu intentioneaza sa se retraga din partid sau din viata politica.

Mai mult, el se asteapta la lupte interne in partid si le-a transmis colegilor ca nu este timpul pentru asa ceva.

"Voi cere increderea colegilor mei. Apelul meu serios catre colegii mei si simpatizanti este sa ne pastram cumpatul si unitatea. In momentul in care situatia politica din Romania se va clarifica, cu calm si cu metoda ne vom intoarce la metodele legate de partid, de transformare a acestui partid intr-unul social-democrat european. (...)

Vreau sa descurajez discutiile centrifuge din partid. Daca suntem solizi si stabili se va contura o realitate politica", a spus liderul PSD, luni seara, la Antena 3.