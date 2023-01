Iliescu: Revolutia a fost sangeroasa, nu am avut alta sansa

Fostul presedinte al Romaniei, Ion Iliescu, vorbeste, intr-un interviu pentru Vremya Novosti, despre factorii care au dus la colapsul sistemului socialist de stat si declansarea Revolutiei din Romania.

Potrivit lui Ion Iliescu, Revolutia din Romania a fost una sangeroasa si nu de catifea fiindca nu am avut alta sansa.

"Se spune ca a fost o conspiratie. Ar fi fost bine sa fie asa, dar toti posibilii complotisti, incluzandu-ma pe mine, eram indeaproape supravegheati de Securitate. [...] Nemultumirea poporului a fost atat de mare incat a provocat o explozie spontana de proteste.

A fost intr-adevar o revolta populara, cand coloane organizate de muncitori din mai multe intreprinderi s-au adunat in centrul orasului si s-au infratit cu armata.

in aceeasi zi, la sase si jumatate seara, cand noi, un grup de revolutionari, puneam la cale in fosta cladire a Comitetului Central un program de actiuni pentru intervalul imediat de timp, am auzit primele impuscaturi si focuri de arme automate. S-a tras si in biroul in care ne aflam noi. Abia noaptea. In sediul televiziunii, care se afla de asemenea sub foc continuu, am terminat si am facut public un mesaj catre tara al consiliului Frontului de Salvare Nationala", povesteste Iliescu, potrivit Adevarul.

La eterna intrebare, "Cine a tras?", Ion Iliescu a raspuns invocand "o structura pregatita de Ceausescu pentru o lutpa de gherila in conditii urbane in cazul in care tara ar fi fost ocupata".

Dupa 20 de ani, Iliescu spune ca romanii nu vor sa se intoarca la comunism, iar in ceea ce priveste relatiile dintre Romania si Rusia, acestea ar putea fi mai stranse.

Fostul sef de stat le-a spus jurnalistilor ca ambele tari ar trebui sa renunte la complexele istorice, fiindca "ne indreptam spre o Europa unita, unde granitele isi pot modifica importanta".

