Israel Today: Studentii de la Medicina din Iasi cumpara oasele evreilor din cimitir

Facultatea de Medicina din Iasi cumpara bucati de oase umane pe care platesc 40 de dolari pentru ca studentii sa aiba material didactic.

Dezvaluirea a fost facuta de jurnalistul Yehuda Schlesinger in cadrul unui articol publicat luni in cotidianul "Israel Today", informeaza site-ul BHol.

Jurnalistul scrie ca in urma cu doua luni a primit un e-mail de la organizatia "Rabbis Central Europe", cu dovezi scrise colectate de un evreu american care s-a mutat in urma cu doi ani in Iasi, in Romania.

Potrivit sursei, studentii care frecventeaza cursurile la facultatea de Medicina din oras cumpara oase umane pentru studiu de la mormantul evreiesc, din orasul Podu Iloaiei.

Tinerii care au fost intrebati daca acest fapt nu reprezinta un gest de dispret au raspuns ca ei iau doar oasele evreilor.

Ei le ofera muncitorilor de la cimitir suma de 40 de dolari, iar ei sapa ca sa gaseasca oase. In urma investigatiei facuta de asociatia "Central European Rabbis", studentii evrei care studiaza aici au spus ca nu stiau ca de fapt studiaza pe oase adevarate, nu pe cele din plastic.

In urma cu trei saptamani, doi dintre studentii evrei s-au dus la cimitir si au cerut sa li se vanda oase. Paznicul nu a negat nimic, dar s-a intors cu o alta persoana. "Este clar ca frica aceasta ascunde ceva ilegal", a declarat un student.

"Din cate stiu eu nu exista o piata a oaselor aici si se studiaza pe oase de plastic. Am fost surprins sa aud asa ceva despre oasele fratilor nostri evrei", a declarat unul dintre studentii din Israel care invata la Iasi.

Cimitirul evreiesc se afla in localitatea Podu Iloaiei, la aproape o ora si jumatate de Iasi, iar acolo se afla oasele a peste 14.000 de evrei care au fost omorati pe 30 iunie 1941.

