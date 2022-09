La 74 de ani are afaceri de 33 de milioane de euro

Actionarul majoritar al unei firme care furnizeaza energie electrica pentru tramvaiele si troleibuzele din Capitala este o batrana in varsta de 74 de ani.

Ileana Olah traieste la Simleu Silvaniei, iar firma pe care o "controleaza" face bani grei la Bucuresti din contracte cu energie, fiind furni-zorul unor regii de stat, informeaza Adevarul.

SC Transenergo Com este o societate privata, care acum cateva luni a mai dat o lovitura pe piata energiei. In septembrie 2008, firma - cu sediul intr-un apartament al Hotelului Marriott - a castigat un contract de furnizare de electricitate catre Regia Autonoma de Transport din Bucuresti (RATB) de 1,4 milioane de euro.

In ciuda profiturilor uriase, batrana care controleaza societatea traieste intr-o casa modesta, in oraselul Simleu Silvaniei, din judetul Salaj. Habar nu are ca participa la afaceri de zeci de milioane de euro.

In realitate, in spatele acestei societati care activeaza in Sistemul Energetic National si care in 2007 a avut o cifra de afaceri de peste 33 de milioane de euro, se afla Iosif Brazdau, fiul Ilenei Olah.

Acesta controleaza direct alte doua societati cu sediul pe acelasi palier al Hotelului Marriott: GTA Business Group si Refin Company. Prima se ocupa cu comertul de utilaje industriale refolosite, a doua, cu consultanta.

Acesta s-a aratat iritat de faptul ca suveica sa actionariala a fost descoperita.

Tacerea celor implicati nu ar fi greu de explicat din moment ce aceasta afacere a pornit cu asociati care si azi sunt anchetati de DNA in dosarul CFR - Necolaiciuc. Afacerile acestei companii s-au bazat la inceput chiar pe contracte cu SNCFR.

