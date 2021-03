Sute de persoane s-au vaccinat impotriva COVID-19, in Vrancea, mai devreme decat aveau dreptul

Mai exact, despre incalcarea regulilor stabilite prin strategia nationala de vaccinare. Datele arata ca, desi in etapa I ar fi trebuit sa se vaccineze doar personalul medical si cel din centrele sociale, lucrurile nu au stat chiar asa si sute persoane din categoriile II si III au sarit peste etapa pentru a se vaccina.La nivel national, sunt peste 7.000 de persoane care s-au imunizat inainte de termen, mai bine de jumatate dintre ele vaccinandu-se in detrimentul bolnavilor cronici, al batranilor peste 65 de ani si al cadrelor medicale, daca ne referim la prima etapa. Printre centrele de vaccinare problema au fost enumerate Institutul "Matei Bals" si la Centrul Militar Casa Armatei din Focsani.In acest din urma caz, sunt peste 500 de persoane care s-au vaccinat peste rand. Mai exact 514. Doar in zilele de 10 si 11 ianuarie, cand ar fi trebuit sa se vaccineze doar personalul medical, s-au imunizat 334 de persoane, o cifra absolut impresionanta, desi acestea se incadrau in categoriile II si III.Acest lucru a fost continuat si dupa 15 ianuarie, cand in locul persoanelor prinse in categoria a II-a s-au vaccinat persoane incadrate la "populatie generala".Directorul Directiei de Sanatate Publica Vrancea, care gestioneaza situatia, spune ca este vorba despre rudele personalului medical militar. "Este vorba despre cadrelor medicale de la Spitalul Militar din Focsani. Este o situatie clara, pe care a gestionat-o Ministerul Apararii Nationale. A existat aceasta posibilitate", ne-a spus Catalin Bunghez, directorul Directiei de Sanatate Publica Vrancea.Potrivit Recorder, in mod oficial, Ministerul Apararii anunta in luna ianuarie ca rudele cadrelor medicale se pot vaccina in centrele MApN, dar respectand prioritizarea in functie de categoria in care se incadreaza.