Mafia din Maramures este protejata de Politie

Seful Inspectoratului Judetean de Politie Maramures, comisarul-sef Ioan Isac, este acuzat ca protejeaza clanurile de infractori violenti din Borsa.

Liderul Sindicatului Agentilor de Politie din Maramures, Viorel Stroe, sustine ca, intr-un caz in care infractorii au zdrobit cu un camion masina plina cu agenti din trupele Detasamentului de Interventie Rapida, Isac s-a multumit sa le trimita autorilor faptei atentionari scrise, informeaza Romania libera.

"Din surse, am aflat neoficial ca unul dintre interlopii din Borsa este finul comisarului-sef Isac Ioan; deocamdata nu pot sa dezvalui mai multe date, toate la timpul lor", a declarat Stroe.

In replica, seful IJP Maramures, comisarul-sef Ioan Isac, spune ca informatia este falsa, ca nu are nici un fin in toata Borsa si ca a sesizat conducerea Politiei Romane pentru a cerceta si solutiona criticile lui Stroe, devenite publice.

In ultimii ani, in Borsa, un mic orasel montan din Maramures numit de localnici "Mica Sicilie", au avut loc mai multe incidente de tip mafiot a celor care controleaza in mod real zona.

Pe 30 aprilie 2008 a avut loc un eveniment extrem de grav, in care o masina a trupelor din Detasamentul de Interventie Rapida a fost efectiv zdrobita de un camion, s-a tras cu pistoale asupra mascatilor, iar cei in cauza au fost acuzati de tentativa de omor.

Insa infractorii nu au fost pusi nici macar sa plateasca reparatia masinii de politie.

