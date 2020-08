Misiunea OMS in China si-a incheiat activitatea pregatitoare a anchetei vizand sa stabileasca originea SARS-CoV-2

"Echipa avansata ONU care s-a dus in China si-a incheiat misiunea care consta in punerea bazelor unor eforturi comune in vederea identificarii originii viruslui" SARS-CoV-2, a anuntat intr-o conferinta de presa online directprul general al OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus."Studii epidemiologice urmeaza sa inceapa la Wuhan in vederea identificarii sursei potentiale a infectiei primelor cazuri", a precizat el.Marea majoritate a cercetatorilor este de acord ca noul coronavirus SARS-CoV-2 - aflat la originea pandemiei covid-19 - a aparut la un liliac, insa oameni de stiinta cred ca acesta a trecut la alta specie, inainte sa fie transmis la om.Comunitatea stiintifica si OMS spera sa descopere aceasta piesa lipsa a puzzle-ului, pentru a intelege mai bine ceea ce s-a intamplat, in vederea unei tintiri mai bune a practicilor cu risc si evitarea unei noi pandemii.