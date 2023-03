Nicolaescu a dat 22 de milioane de dolari pe un sistem IT nefunctional

In urma cu doi ani, Ministerul Sanatatii a decis sa prelungeasca un contract privind informatizarea mai multor unitati spitalicesti, pentru care era alocat un buget de 22 de milioane de dolari.

Insa, din cele 16 unitati medicale vizate pentru informatizare, doar doua spitale au primit aparatura electronica achizitionata in baza acestui proiect: Spitalul Judetean Targu Mures si Spitalul Clinic Fundeni, informeaza Gardianul.

Sistemul nu poate fi implementat, intrucat acesta nu este insotit de doua solutii IT privind recuperarea datelor informatice in caz de avarie.

Potrivit unor surse din minister, firma germana Siemens nu accepta furnizarea acestor solutii, astfel incat, desi a fost cheltuita mai bine de jumatate din suma alocata, sistemul este inoperabil.

Managerii de proiect din partea Ministerului Sanatatii sustin ca, in mare parte vina apartine companiei Siemens Romania.

Asta pentru ca, in mod surprinzator, aceasta a ascuns faptul ca pentru sistemul informatic serverul central de date trebuia dotat cu solutiile de backup restore, care permitea sistemului sa recupereze datele in caz de scurtcircuit in retea.

Proiectul a debutat in anul 2000, dar a fost oprit pe vremea lui Adrian Nastase. Apoi, el a fost agreat in 2007 de ministrul Eugen Nicolaescu. Acesta a renegociat termenii contractuali cu Siemens.

Surse apropiate afacerii sustin ca artizanul contractului incheiat cu Siemens este liberalul Victor Mora, fost secretar general al Ministerului Sanatatii. Acesta este de fapt si cel care a purtat negocierile cu compania germana.

