Parchetul General preia ancheta in cazul incendiului de la Piatra Neamt. Se fac cercetari in rem pentru ucidere din culpa

Persoanele decedate sunt pacienti infectati cu noul coronavirus care erau intubati in sectia ATI a spitalului. Printre raniti este si medicul de garda cu arsuri pe 80% din suprafata corpului.Procurorii Eduard Mihai Ilie si Marius Iacob vor instrumenteaza dosarul incendiului izbucnit sambata seara la Spitalul Judetean din Piatra Neamt, potrivit informatiilor Parchetului General. Marius Iacob, care a intrumentat dosarul incendiului de la Maternitatea Giulesti, a plecat deja spre Piatra Neamt, unde va prelua cercetarile incepute de procurorii locali. Eduard Mihai Ilie a instrumentat dosarul incendiului din clubul Colectiv "Sectia de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie va prelua ancheta in cazul incendiului de la Sectia de Anestezie Terapie Intensiva a Spitalului Judetean Piatra Neamt. Cauza a fost inregistrata initial pe rolul Parchetului de pe langa Tribunalul Neamt, care s-a sesizat din oficiu, fiind dispusa inceperea urmaririi penale in rem sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere din culpa. Pe masura derularii cercetarilor, vom informa opinia publica", a transmis Parchetul General sambata seara.Managerul spitalului din Piatra Neamt, Lucian Ovidiu Micu, a precizat ca medicul de garda si o asistenta au reusit sa scoata opt pacienti intubati intr-un salon. Managerul a completat ca medicul a intrat si in salonul unde izbucnise incendiul, a reusit sa scoata un pacient dar a suferit rani grave. Pacientul scos de medic a decedat. Surse neoficiale sustin ca halatul medicului a luat foc si astfel, acesta a suferit arsuri grave.Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru , se deplaseaza sambata seara la Piatra Neamt pentru evaluarea situatiei. Acesta a spus ca incendiul ar fi fost provocat de un injector.Incendiul a izbucnit in jurul orei 19.00. Pompierii din Piatra Neamt au actionat cu cinci autospeciale. Au reusit sa stinga focul in circa 30 de minute, dar nu s-a mai putut face nimic pentru salvarea pacientilor.