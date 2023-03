Parcul Bordei ar putea ramane la Constanda, din cauza primarului Chiliman

Parcul Bordei ar putea fi asfaltat din cauza birocratiei din primaria "verde" a sectorului 1. Marti, expira termenul legal de 40 de zile in care Consiliul General al Bucurestiului si Costica Costanda puteau perfecta schimbul de terenuri asupra caruia se intelesesera (Satul Francez contra Parcului Bordei). Acest lucru nu s-a putut intampla, pentru ca primaria lui Chiliman nu a eliberat actele necesare, scriu jurnalistii de la "Gandul".

"Noi am pregatit toata documentatia, dar nu putem perfecta schimbul, deoarece Primaria Sectorului 1 nu a eliberat certificatele de urbanism pentru cele doua terenuri. Teoretic, daca nu s-au finalizat actele in cele 40 de zile stipulate in hotarare, schimbul nu mai poate avea loc. Asta inseamna ca omul de afaceri Costica Constanda ne poate executa oricand", spune Toma Tudor, secretarul general din Primaria Capitalei.

Acum, Constanda poate executa conturile municipalitatii deoarece executa direct bancile, urmand ca acestea sa retina automat banii (17,7 milioane euro) din conturile primariei.

Alexandru Ichim, consilierul de imagine al Primarului Sectorului 1, Andrei Chiliman, a declarat insa ca, daca a fost depusa cerere pentru eliberarea certificatelor de urbanism, acestea vor fi eliberate in termen de cel mult 30 de zile, conform legii, fara exceptie.

Schimbul de terenuri dintre Constanda si Primaria Capitalei a fost aprobat de consilierii generali pe 18 ianuarie. Astfel, municipalitatea i-a dat la schimb lui Constanda terenul din Satul francez in schimbul unei suprafete echivalente de teren din Parcul Bordei. In parcul Bordei au ramas doua parcele in suprafata totala de aproximativ 5.000 de metri patrati, pe care se pare ca omul de afaceri Costica Constanda le-ar fi vandut unor ucraineni.

Ads