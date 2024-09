Patriciu: Traian Basescu a lovit copilul de doua ori (Video)

Filmul din 2004 in care presedintele Traian Basescu apare lovind un copil a fost analizat si comentat de mai multi oameni politici, unii aparandu-l pe seful statului, altii spunand ca un asemenea om nu are cum sa conduca tara si Dinu Patriciu, cel de la care a pornit totul, care spune ca a fost vorba de doua lovituri.

"Secventa a fost mai lunga. O spun, desi imi pare rau sa o spun ca sunt martor lipsit de credibilitate. Acel copil era in fata scenei si la un moment dat fasticindu-se a strigat Traiasca Iliescu. Lumea a ras. Au trecut cateva zeci de secunde pana la episodul prezentat in imagine. Nu se poate spune ca a fost un gest lipsit de premeditare. Traian Basescu l-a lovit de doua ori. In primul episod l-a lovit in plex cu dosul mainii. In al doilea episod ati vazut ce s-a intamplat", a declarat Dinu Patriciu la Realitatea TV.

Omul de afaceri a mentionat ca pe scena se mai aflau, "Florin Anghel, George Severin, Melescanu, Calin Popescu Tariceanu si sotia, dar nu stiu daca puteau vedea, ca se aflau undeva in spate-dreapta".

Intrebat daca crede ca reactia unui copil agresat este rasul, Patriciu a raspuns "Cred ca acel copil nu stia bine ce i se intampla".

Omul de afaceri afirma ca nu a spus nimic pana acum pentru ca nu avea proba. "Am cautat-o dar nu am gasit-o. La cateva zile dupa acest episod a si aparut intr-un inteviu cu domnul Turcescu in Cotidianul, a aparut un titlu care ne-a indepartat definitiv. Traiane mai ai doua saptamani. Eu avand convingerea ca un astfel de om nu are cum sa ajunga presedintele Romaniei, ca nu-l vor vota oamenii", a mai spus Patriciu.

Patriciu a mai spus ca a vorbit miercuri seara despre acest incident, in speranta ca aceasta inregistrare o sa apara, continuand joi seara ca este foarte fericit ca acest lucru s-a intamplat.

"Stiam doar ca aceasta caseta exista, aseara (n.r. miercuri ) am vorbit despre ea pentru ca am sperat ca apare, si a aparut. Slava Domnului ca exista oameni care au curajul sa faca acest lucru", a continuat omul de afaceri.

Ce spun oamenii politici?

"A avut loc la Ploiesti un spectacol de lansare al candidatilor pentru alegerile parlamentare. Singurul la care a participat si Dinu Patriciu. Ne amintim ca un copil care a cerut microfonul, i s-a dat microfonul si a spus cateva cuvinte urate. Aveam de-a face cu o femeie care cerea cu disperare ajutorul presedintelui. Probabil ca respectivul copil a continuat sa vorbeasca urat si atunci presedintele, dorind sa ii acorde atentie femeii, a impins copilul. Copilul nu arata a unul agresat, radea", a declarat Roberta Anastase.

Un alt politician care il acuza pe presedintele este Victor Ponta, care este de parere ca acesta ar fi sfarsitul presedintelui in politica din Romania. "Daca imaginile sunt reale cred ca asta seara presedintele iese din politica in modul cel mai urat. Nedumerirea domnului presedinte era E ce sa spun acum. Asta e Traian Basescu. Daca mi-ar fi agresat copilul l-as fi calcat in picioare", a declarat Victor Ponta.

Un alt sustinator al lui Traian Basescu este cascadorul Sobi Cseh, care a incercat sa explice ca inregistrarea este trucata si in ce mod ar fi fost facut acest lucru: mana presedintelui ar fi fost lungita si capul copilului ar fi fost dat pe spate pe calculator.

Ovidiu Lipan Tandarica spune ca imaginile sunt clare, insa trebuie sa se astepte parerile specialistilor pentru a vorbi despre faptul ca inregistrarea este sau nu este adevarata.

Intrat in legatura directa, Alecu Racoviceanu, directorul Gardianul, unde a aparut prima data inregistrarea, a declarat ca este sigur de faptul ca inregistrarea este autentica.

"Am urmarit frame cu frame imaginile. Este un gest ordinar, un trucaj de joasa speta pe care cineva l-a facut foarte bine cu multa maiestrie", a declarat Felix Tataru, membru al staffului lui Traian Basescu.

Felix Tataru spune ca apare si el in imaginile respective, fiind imbracat intr-o haine albastra, si ca filma toata scena. Acesta spune ca oamenii sai cauta caseta din 2004, specificand insa ca este putin probabil ca sa mai gaseaca brutul.

"Nu am remarcat aceste imagini nici prin vizor. Daca s-ar fi intamplat ceea ce se sugereaza cred ca ar fi fost o reactie mult mai larga si ar fi aparut aceste lucruri, imediat dupa ce a iesit presedinte. Dar probabil ca trebuiau pastrate pana acum pentru a avea un impact mai mare", a continuat Felix Tataru.

