Patru ofiteri criminalisti de la Constanta, confirmati cu COVID-19

Politia Judeteana Constanta a anuntat ca patru politisti de la BCCO Constanta au fost testati pozitiv cu COVID-19."S-a efectuat dezinfectia sediului, iar ancheta epidemiologica este in curs", a precizat IPJ Constanta.Prefectura Constanta a transmis ca, de la debutul pandemiei cu noul coronavirus , in judet au fost confirmate 534 de persoane infectate cu SARS-CoV-2. Pana in prezent, 23 de persoane au decedat din randul celor pozitivate, iar 474 de pacienti au fost declarati vindecati (din Constanta si alte judete). In acest moment, sunt 93 de persoane internate, dintre care 85 din judetul Constanta si 8 din alte judete.Pana in prezent, 14 persoane confirmate cu virusul SARS-CoV-2 au fost externate la cerere din unitatile medicale din judetul Constanta, iar dintre acestea, una a fost externata in ultimele 24 de ore.