Politist din Navodari, acuzat de agresiune de o tanara de 28 de ani. IPJ Constanta a demarat o ancheta penala

"Dupa aparitia in spatiul public a unor informatii referitoare la un politist din cadrul Politiei Orasului Navodari, va comunicam faptul ca, urmare a unei plangeri inregistrate la IPJ Constanta, a fost demarata o ancheta interna, fiind deschis un dosar de cercetare penala sub aspectul savarsirii infractiunii de purtare abuziva asupra unei persoane de sex feminin, cercetarile fiind preluate de Biroul Control Intern", se arata in comunicatul politiei.Potrivit informatiilor publicate de presa locala, o tanara in varsta de 28 de ani sustine ca a fost agresata de un agent din cadrul Politiei Navodari, in seara de duminica, 20 decembrie, in jurul orei 21.30, pe strada Ghioceilor din localitate, presupusa victima reclamand faptul ca la mijloc ar fi vorba de un conflict aparut in timpul verii trecute intre ea si politist.Victima a mai declarat presei ca a formulat o plangere la politie , in legatura cu agresiunile suferite, iar luni s-a prezentat la Serviciul de Medicina Legala Constanta, pentru constatarea vatamarilor fizice suferite.