Predoiu, Videanu si Blaga, alaturi de Nica, in vizorul ANI

Vicepremierul Dan Nica nu este singurul ministru cercetat de Agentia Nationala de Integritate, inspectorii efectuand verificari si asupra declaratiilor de avere depuse de ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, ministrul Economiei, Adriean Videanu, si ministrul Dezvoltarii, Vasile Blaga.

Cel putin asa sustin jurnalistii de la vot.ro, care precizeaza ca, potrivit unor surse, Adriean Videanu este cercetat chiar de doua ori, pentru afacerea cu borduri pe cand era la Primaria Capitalei si pentru unele nesincronizari cu depunerea declaratiei de avere.

In schimb, Vasile Blaga are probleme cu unele speculatii la bursa in valoare de 300.000 de euro iar Catalin Predoiu este cercetat pentru o stare de incompatibilitate de pe vremea cand era avocatul Rompetrol.

Cotidianul Gardianul a scris marti ca Inspectorii Agentiei Nationale de Integritate au constatat anumite neconcordante in declaratiile de avere ale viceprim-ministrului Dan Nica.