Prefectul judetului Arad, Gheorghe Stoian, testat pozitiv cu COVID-19

"Prefectul judetului Arad, domnul Gheorghe Stoian, a fost testat astazi pozitiv la virusul SARS-CoV-2. In perioada urmatoare se va efectua ancheta epidemiologica de catre Directia de Sanatate Publica a Judetului Arad", a transmis Prefectura Arad, joi seara.In judetul Arad, potrivit raportarii de joi, rata de infectare cu virusul SARS CoV-2 este de 1,5 la o mie de locuitori. De la debutul pandemiei, in judetul Arad au fost depistate 14.862 de cazuri de COVID-19, dintre care 70 in ultimele 24 de ore.CITESTE SI: Cine este Gheorghe Dimitrescu, personajul urmarit penal alaturi de Dragnea. A fost facut de PSD consul al Romaniei la Bonn pentru rolul de "finantist" din intalnirea cu Trump