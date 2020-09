Premierul israelian Benjamin Netanyahu cere investigarea anchetatorilor care l-au acuzat de coruptie

In contextul unei inmultiri a cazurilor de coronavirus , parlamentarii de opozitie l-au acuzat de asemenea pe Netanyahu ca incearca sa discrediteze sistemul de justitie penala din Israel, in timp ce este judecat pentru coruptie, frauda si abuz de incredere. El neaga toate acuzatiile.Partidul de dreapta al lui Netanyahu, Likud, si aliatii sai si-au exprimat nemultumirea in aceasta saptamana dupa ce postul de televiziune Channel 12 a relatat ca politia si procurorii nu au reusit sa scoata la lumina presupuse conflicte de interese in cazul unui anchetator implicat in dosarele impotriva sa."Este clar ca politia si procuratura iau decizii politice impotriva justitiei si legii pentru a inlatura un prim-ministru de dreapta", a spus Netanyahu miercuri seara, la inceputul unei reuniuni a Likud."Acest comportament trebuie investigat", a spus premierul, care a acuzat permanent politia si procurorii ca sunt impotriva sa.Netanyahu, premierul israelian cu cele mai multe mandate, se confrunta cu o nemultumire publica din cauza acuzatiilor de coruptie si a modului in care gestioneaza pandemia de coronavirus. Mii de persoane ies aproape zilnic in strada pentru a protesta.Israelul asista la o inmultire semnificativa a noilor cazuri de coronavirus dupa un succes initial la inceputul pandemiei, iar marti a inceput o campanie de o saptamana de interdictii de iesire din casa pe timp de noapte si de inchideri ale scolilor. Autoritatile au raportat 1.048 de decese si peste 139.000 de imbolnaviri in randul celor noua milioane de locuitori ai sai.Netanyahu, al carui proces de coruptie a inceput in mai si ar urma sa se reia in ianuarie, a fost investit in aceasta vara pentru un al cincilea mandat dupa ce a ajuns la un acord de uniune cu principalul sau rival in alegeri, Benny Gantz, fost sef al fortelor armate.Liderul de opozitie Yair Lapid a calificat drept "nebuneasca" cererea lui Netanyahu ca procurorii sa fie anchetati."Netanyahu se grabeste sa aboleasca democratia in Israel", a scris pe Twitter Lapid, care este un critic dur al modului in care premierul gestioneaza politicile de combatere a pandemiei.