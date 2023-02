Pubele de gunoi irlandeze descoperite in Romania

Autoritatile irlandeze din localitatea Fingal au fost alertate de un angajat al unei organizatii internationale de caritate ca mai multe pubele de gunoi cu inscriptiile consiliului iralndez au fost descoperite in Romania, informeaza The Irish Sun.

Descoperirea ciudata a fost facuta de catre Aidan Pedreschi, in comuna Lovrin, din judetul Timis. Pedreschi, original din Bayside, a fost uimit cand a vazut ca pe containerele din Timis era inscriptionat numele localitatii irlandeze Fingal.

"Am plecat din hotel in jurul orei 09.00 iar pe drum am observat ca toate containerele erau inscriptionate cu numele consiliului din comitatul Fingal", a consemnat Pedreschi in jurnalul sau.

Irlandezul a afirmat ca a observat cel putin trei bene de gunoi cu inscriptiile localitatii irlandeze. Autoritatile irlandeze s-au arata la fel de uimite de ciudatul fenomen.

Acestea au afirmat ca nu au vandut pubelele vechide gunoi si ca nu isi dau seama cum containerele au ajuns in Romania. Irlandezii vor declansa o ancheta pentru a elucida cazul.