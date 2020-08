Roman prins in Belgia ca a furat intr-o singura noapte posete Louis Vuitton de 140.000 de euro. Cum l-au pedepsit judecatorii belgieni

El si complicii au furat genti in valoare de 140.000 de euro

Potrivit sentintei de condamnare a romanului, faptele au fost comise in vara anului 2016. Impreuna cu o trupa de spargatori, acesta a incercat sa comita mai multe furturi prin efractie, escaladare sau cu folosirea unor chei false, potrivit adevarul.ro Din cele cinci tentative de furt, una a reusit. Mai intai, gasca de hoti din care facea parte si romanul a spart un magazin de telefoane de electronice, de unde au fost furate mai multe Iphone-uri, Ipad-uri si laptopuri, cauzand un prejudiciu ce nu a putut fi inca stabilit.Hotii au dat lovitura in noaptea de 9 spre 10 august 2016. In timp ce se aflau in localitatea Knokke-Heist, romanul si trupa sa de spargatori au furat, dintr-un magazin, posete Louis Vuitton, in valoare de aproape 140.000 de euro. Alte trei trei furturi, de la magazinele Philipp Plein, Channel si Planet Parfum, au ramas doar in faza de tentativa, jafurile esuand.In urma procesului, judecatorii belgieni l-au condamnat pe romanul de 25 de ani la cinci ani de inchisoare. Autoritatile belgiene au solicitat transferarea tanarului pentru executarea pedepsei in Romania, Curtea de Apel Constanta admitand in 14 iulie "repatrierea" infractorului roman.