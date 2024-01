Romania, raiul spionilor

Desi nu exista o cifra oficiala a agentilor secreti care actioneaza pe teritoriul sau in beneficiul Romaniei, din declaratiile unor fosti directori ai SIE rezulta ca in tara noastra sunt cel putin 60 de agenti la 100.000 de locuitori, in timp ce in SUA, numarul acestora este de 9, iar britanicii au sase agenti la acelasi numar de locuitori.

"Romania - liderul spionajului mondial. Nici Ceausescu nu avea atatia agenti 007", titra saptamana trecuta cotidianul italian La Repubblica, care avanseaza cifra de 12.000 de angajati ai SRI, preluata din presa romaneasca, unde este citat Catalin Harnagea, fost director al Serviciului de Informatii Externe (SIE).

Claudiu Saftoiu, care a condus si el SIE timp de 5 luni, afirma, pentru Gandul, ca nu s-a discutat structura SRI in Consiliul Suprem de Aparare a Tarii, in decursul directoratului sau, dar ca a ajuns la urechile sale informatia ca, de fapt, cifra avansata de Harnagea ar fi mai mica decat cea reala.

Iar in privinta angajatilor SIE, Saftoiu spune ca erau 3.000-3.500.

Iulian Fota, consilier prezidential pentru probleme de aparare, a refuzat sa confirme cifra, iar Ioan Stan, fostul presedinte al comisiei parlamentare de control al serviciilor secrete, sustine ca "traim in zodia secretomaniei". Legat de comparatia cu marile puteri ale lumii, facuta de jurnalisti, Iulian Fota a declarat: "Cand faceti comparatii, trebuie sa tineti cont de faptul ca serviciile din afara, cum este MI5 in Marea Britanie, nu cred ca asigura si controlul antitero in aeroporturi si paza ambasadelor, cum face SRI".

Singurul care a vorbit oarecum deschis despre structura de personal a unui serviciu secret din subordine a fost ministrul de Interne, Vasile Blaga. Acesta a afirmat, in noiembrie 2009, ca "DGIPI (Directia Generala de Informatii si Protectie Interna - n.r.) a devenit o structura labartata. La inceput avea cam 1.100 de oameni, acum are peste 3.000".

Romania are 7 servicii de securitate, in timp ce media europeana este de 3 servicii, existand chiar state, precum Finlanda, Grecia, Irlanda sau Slovenia, care se multumesc cu un singur serviciu secret.