Salvamontista batuta in bar: Jandarmul care n-a intervenit, cercetat de Parchetul Militar

Jandarmul montan Sorin Moldovan, care a asistat la bataia primita de o salvamontista intr-un bar din Straja de la un interlop, fara sa intervina in niciun fel, va fi cercetat de Parchetul Militar Timisoara.

In acelasi timp, agresorul Constantin Palestrica, recidivist eliberat din inchisoare in 2013, va fi dus luni la tribunal cu propunerea de arestare preventiva, dupa ce duminica a fost retinut pentru 24 de ore, potrivit Mediafax.

Salvamontista batuta intr-un bar din Straja - dosar penal pe numele agresorului

In ceea ce il priveste pe jandarmul montan care s-a uitat cum interlopul de 33 de ani ii o batea cu pumnii pe femeie, Jandarmeria Hunedoara a decis sa sesize Parchetul Militar Timisoara, pentru ca este posibil sa existe fapte de natura penala.

"Jandarmeria Hunedoara a desemnat o comisie care a desfasurat activitatea de teren, pentru a stabili exact ce s-a intamplat.La finalul verificarilor, comisia a stabilit ca Jandarmeria Hunedoara sa sesizeze Parchetul Militar Timisoara, avand in vedere ca exista posibilitatea unor fapte de natura penala. Jandarmul va desfasura activitati in alta structura pana la finalizarea anchetei, pentru ca aceste cercetari sa se desfasoare corect", a explicat luni maiorul Nicolae Raducu, purtatorul de cuvant al IJJ Hunedoara.

Constantin Palestrica a fost condamnat la inchisoare in 2007, alaturi de alte patru persoane, pentru tentativa de omor, insa a fost eliberat conditionat in anul 2013.

In noaptea de vineri spre sambata, acesta se afla intr-un bar din statiunea Straja, judetul Hunedoara, la masa cu jandarmul montan aflat in timpul liber. Agresorul a batut-o pe salvamontista Miruna Inel, de 21 de ani, sub privirile lui Sorin Moldovan, care nu a facut nimic, motivand ca nu era in timpul serviciului. Tanara a ajuns la spital in stare de inconstienta, iar acum se afla acasa.

