Sef de la Permise Galati, trimis in judecata pentru luare de mita. Primea bani ca sa-i ajute pe canditati sa-si obtina permisul auto

El a fost a fost trimis in judecata, in arest la domiciliu, pentru luare de mita in forma continuata (16 acte materiale). Acesta este acuzat ca lua bani pentru a programa peste rand candidatii la examenul pentru obtinerea permisului de conducere, scrie adevarul.ro.Alte trei persoane fizice vor fi judecate pentru comiterea mai multor infractiuni de dare de mita."In perioada ianuarie - martie 2020, inculpatul Petcu Mitica, in calitatea mentionata mai sus, ar fi primit, de la mai multe persoane (printre care si cele trei mentionate mai sus), diferite sume de bani (cuprinse intre 50 de lei si 300 de lei) si alte bunuri, care nu i se cuveneau, pentru programarea <> a candidatilor la examenul pentru obtinerea permisului de conducere, inmatricularea cu prioritate a unor autoturisme si preschimbarea fara programare a permisului de conducere", sustin procurorii.Parchetul a instituit sechestrul asiguratoriu asupra unor sume de bani ridicate de la comisarul sef Petcu Mitica. Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Galati cu propunere de a se mentine masurile preventive si asiguratorii dispuse de procurori.Anterior, procurorii anticoruptie au incheiat acorduri de recunoastere a vinovatiei cu cinci inculpati, in sarcina carora s-a retinut ca i-au dat mita comisarului-sef de politie (autorat si instigare).In prezenta aparatorilor alesi, inculpatii au declarat expres ca recunosc comiterea faptelor retinute in sarcina lor, accepta incadrarea juridica pentru care a fost pusa in miscare actiunea penala si sunt de acord cu felul si cuantumul pedepselor aplicate, precum si cu forma de executare a acestora, respectiv: - in cazul a trei persoane - 1 an si 5 luni inchisoare cu suspendarea executarii pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani; - in cazul celorlalte doua persoane - 2 ani si 4 luni inchisoare cu suspendarea executarii pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani si 4 luni, mai scrie adevarul.ro