SUA sustin o ancheta independenta a "neregulilor electorale" din Belarus. Mike Pompeo: "Statele Unite sustin alegeri libere si corecte"

Condamnand violenta impotriva protestatarilor si solicitand eliberarea imediata "a celor retinuti pe nedrept", Mike Pompeo a declarat ca Washingtonul sustine eforturile internationale de investigare a neregulilor electorale si a abuzurilor asupra drepturilor omului in contextul alegerilor, precum si a reprimarii ulterioare a protestelor."Statele Unite sustin alegeri libere si corecte care reflecta vointa poporului din Belarus, ca o chestiune de principiu. Alegerile din 9 august nu au indeplinit acest standard", a declarat Pompeo. El a cerut regimului de la Minsk sa accepte oferta OSCE de a media discutiile cu opozitia.Aceasta declaratie a secretarului de stat american este cea mai puternica a Statelor Unite de cand fortele de securitate ale presedintelui belarus Aleksandr Lukasenko au recurs la violenta si au inceput sa aresteze manifestanti pasnici care au iesit in strada cu zecile de mii pentru a protestat impotriva fraudarii scrutinului prezidential din 9 august.Pompeo, care a purtat discutii in februarie, la Minsk, cu Lukasenko despre normalizarea relatiilor dintre SUA si Belarus, a avertizat implicit Rusia, fara a mentiona numele acestui stat, impotriva unei interventii in criza din Belarus, cea mai mare criza de dupa destramarea URSS in 1991."Sustinem angajamentul nostru pe termen lung de a sprijini suveranitatea si integritatea teritoriala a Belarusului, precum si aspiratia poporului belarus de a-si alege liderul si de a alegepropriul sau drum", a spus seful diplomatiei americane.Presedintele SUA, Donald Trump , a declarat marti ca este dispus sa discute cu omologul sau rus Vladimir Putin despre aceasta criza "la momentul potrivit".Saptamana trecuta, Mike Pompeo a declarat ca SUA ar putea lua in considerare adoptarea de sanctiuni la adresa oficialilor din Belarus implicati in represiune, masura adoptata de UE miercuri.