Suceava: Amenzi si lemn confiscat in valoare de peste 100.000 de lei in cadrul actiunii ''Scutul Padurii''

Intr-un comunicat de presa transmis vineri 14 august, Biroul de presa al IPJ Suceava informeaza, ca in urma controalelor pe linia combaterii delictelor silvice, intr-o singura saptamana, in perioada 7-13 august, au fost constatate si sanctionate numeroase abateri.Sursa citata a precizat ca, in conformitate cu planul de actiune "Scutul Padurii 2020", politistii, sub coordonarea Serviciului Ordine Publica - Biroul de Combatere a Delictelor Silvice, au efectuat 66 controale si au aplicat 65 amenzi, in valoare totala de 76.245 de lei.In cadrul acestei actiuni, politistii au confiscat 197,4 metri cubi de material lemnos, in valoare de 104.000 de lei.